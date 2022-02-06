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Гела Месхи рассказал о личной жизни и отношениях с бывшей женой

Гела Месхи рассказал о личной жизни и отношениях с бывшей женой
35-летний актер Гела Месхи два с лишним года назад развелся с Екатериной Климовой, но сохранил с ней хорошие отношения. Гела Месхи и Екатерина Климова продолжают общение, более того, актеров часто можно увидеть в одной компании на семейных праздниках. Они вместе отмечают день рождения дочери Беллы. «Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — делится 35-летний артист, который, к слову, очень неохотно рассказывает о происходящем на личном фронте.
Гела Месхи с дочерью Беллой Холостяку Месхи часто приписывают романы. Так, недавно публика говорила о его близких отношениях с коллегами по «Ледниковому периоду» Яной Хохловой, Агатой Муцениеце и даже недавно разведенной Ксенией Бородиной. Гела спокойно относится к подобным сплетням и уверяет, что пока его сердце свободно. «Я спокойно отношусь к этому. В моих мозгах сейчас только профессия — она мне и жена, и любовница. У меня такой возраст, когда нужно переходить в другую квалификацию, что я, в принципе, и делаю. Например, похудел. Голливудские актеры всегда перевоплощаются: толстеют, худеют, меняют кардинально образы. Играть все время смазливое лицо — не мое», — признался он в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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