Ghostwire: Tokyo получила рейтинг T — «для подростков от 13 лет»





Ghostwire: Tokyo выходит в конце марта 2022 года на Playstation 5 и PC, а через год ее игроки ожидают увидеть на Xbox Series X | S и в Game Pass. Разработчики ранее на этой неделе поделились деталями проекта и показали первый геймплей. Создается игра студией Tango Gameworks, ранее известной по проектам The Evil Within.

На интересную деталь обратили внимание игроки на сайте рейтингового агентства ESRB. Игра Ghostwire: Tokyo получила рейтинг T (Teen, для подростков от 13 лет). Это означает, что сцены насилия в ней не содержат большого количества крови, жестокости и других характеристик, присущих рейтингу M (для взрослых). На сайте ESRB говорится, что игра Ghostwire: Tokyo предлагает бой, который «подчеркивается криками боли и взрывными световыми эффектами», плюс будет немного нецензурной брани.

Отметим, что ранее проекты Tango Gameworks, игры серии The Evil Within, получали рейтинг M. Как рассказывают сами разработчики, новая игра Ghostwire: Tokyo родилась из идей The Evil Within 3.