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"Грозный - это Латвия! Узбекистан!": у российских подростков спросили, где находится город Грозный

"Грозный - это Латвия! Узбекистан!": у российских подростков спросили, где находится город Грозный

Российские подростки не знают, где находится Грозный – такой вывод можно сделать из ролика Ютуб-канала "Квиз шоу". Автор видео задал молодым людям вопрос: "Столицей какой страны является город Грозный?", ответы оказались по меньшей мере неожиданными.

Одна из респонденток назвала вопрос "слишком сложным" и заявила, что вообще не слышала о таком городе, другая ответила: "Молдова". Прозвучали также ответы "Узбекистан", "Азербайджан", "Латвия". Наконец, еще один юноша сказал "Питер", повергнув в шок блогера.


Название Грозный носила крепость, заложенная русскими солдатами в 1818 году. Статус города Терской области она получила еще спустя полвека, впоследствии превратившись в региональный промышленный центр.

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По материалам: uposters.ru

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