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Игрок рассказал, как поиграл вместе с Филом Спенсером через Game Pass

Игрок рассказал, как поиграл вместе с Филом Спенсером через Game Pass


Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер иногда общается с игроками через Xbox Live, а иногда с ними даже и играет. Один из пользователей Reddit под ником OmnicientWolfGaming рассказал, как он недавно поиграл с Филом Спенсером. Сыграли они в Rainbow Six: Extraction через Game Pass.

В посте на Reddit (там есть небольшое видео из матча) пользователь рассказывает, что он заметил открытую команду у Фила Спенсера и решил присоединиться к нему. На удивление — его приняли, и даже Спенсер пригласил его в групповой чат, где, как описывает этот пользователь: «мы говорили обо всем понемногу». Играли они совместно около часа.

Пользователь OmnicientWolfGaming отмечает, что руководитель Xbox Фил Спенсер играл через Game Pass Ultimate благодаря xCloud. Никаких особо интересных деталей разговора с руководителем Microsoft Gaming пользователь не рассказал. Он говорит, что Фил задал ему несколько вопросов, и в целом вел себя довольно дружелюбно. Из интересных моментов, пользователь OmnicientWolfGaming пишет, что разговор заходил про кодовые имена консолей Xbox, и Фил говорил «о некоторых предыдущих кодовых именах для консолей, но упомянул, что не всегда помнит историю каждой из них».

Отметим, что это не первый случай, когда Спенсер играет со случайными пользователями Xbox Live, ранее уже появлялась история от одного из игроков, который совместно с Филом играл в Destiny.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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