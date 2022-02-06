Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Овнов

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Овнов

Люди каждого из Знаков Зодиака обладают некоторыми сильными качествами и изъянами. Правильно выбранное имя может усилить позитивные стороны вашего ребенка, а также помочь ему в борьбе с темными сторонами характера. Эксперты рассказали, какие имена лучше всего подходят Овнам.


Многие пытаются дать своему чаду красивое имя. Ранее мы рассказывали о редких и красивых именах для девочек и мальчиков, но вам стоит быть осторожнее с их выбором, ведь они могут не сочетаться с Огненной энергией их Знака Зодиака.

Имена для мальчиков-Овнов

Мальчики этого Знака растут непоседливыми, неуправляемыми и порой агрессивными. В детстве Овны мужского пола предпочитают показывать всем вокруг свою силу и непокорность, поэтому астрологи настоятельно советуют выбирать те имена, которые будут смягчать буйный нрав данного Знака.

К таковым имена относятся Павел, Матвей, Марк, Иосиф, Михаил, Максим, Иван, Алексей.

Отличительной чертой таких имен является то, что они не содержат сильных букв «Р», «Г», «Д», «З», «Ж». Их звучание приятное и легкое, поэтому и характер такого ребенка будет более покладистым и менее взрывоопасным.


Вы можете найти и другие имена без твердых агрессивных букв — они также будут отлично подходить любому Овну.

Имена для девочек-Овнов

Для девочек, появившихся на свет в период пребывания Солнца в этом Знаке, действует такое же правило. Старайтесь выбирать дочке имя помягче: Анастасия, Анна, Нина, Фаина. Избегайте имен с буквами «Р», «Г», «Д», «З», «Ж».

Особенно важно, чтобы эти буквы в случае с прекрасным полом не стояли в самом начале имени. Если они встречаются в середине или в конце, это имя также можно использовать для новорожденной девочки-Овна.

Также астрологи рекомендуют избегать имен, которые напрямую намекают на «огненный» характер женщины: Серафима и Ярослава. Ярослава — «яркая», а Серафима — «огненная». Эти имена могут разжечь в девочке-Овне буйный нрав и сделать ее непокладистой и конфликтной.

Также астрологи дают полезный совет: если Овен обладает жестким именем, но сокращенная форма этого имени более мягкая, вы можете почаще использовать именно её. Например, Артем-Тёма, Владимир-Вова, Александр(а)-Саша, Людмила-Люся и так далее.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Овнов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Овнов
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мария Голубкина серьезно переживает за жизнь Ксении Собчак
Мария Голубкина серьезно переживает за жизнь Ксении Собчак
Анжелика Агурбаш заявила, что ее бывший муж олигарх разорен
Анжелика Агурбаш заявила, что ее бывший муж олигарх разорен
Как заговорить обувь на удачу и прийти к любой цели
Как заговорить обувь на удачу и прийти к любой цели
Вера Брежнева показала идиллию с Меладзе на праздновании 40-летия в Киеве
Вера Брежнева показала идиллию с Меладзе на праздновании 40-летия в
Анжелика Агурбаш смогла забрать у мужа коллекцию дорогих картин
Анжелика Агурбаш смогла забрать у мужа коллекцию дорогих картин
Вкусные обереги: какие блюда принесут домочадцам удачу
Вкусные обереги: какие блюда принесут домочадцам удачу
Друзья гуляли в лесу и случайно нашли огромный сапог, в котором жила женщина и зашли внутрь
Друзья гуляли в лесу и случайно нашли огромный сапог, в котором жила
Инсайдер: Rockstar работает над Bully, несмотря на новую Grand Theft Auto
Инсайдер: Rockstar работает над Bully, несмотря на новую Grand Theft
Наталья Подольская поделилась семейным фото с Мальдив в стиле family look
Наталья Подольская поделилась семейным фото с Мальдив в стиле family
Анна Старшенбаум поделилась полуобнаженным фото
Анна Старшенбаум поделилась полуобнаженным фото

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу
Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу
Больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут открывать дистанционно на неделю
Больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут открывать
"Решения, на мой взгляд, совершенно здравые": ответственный секретарь СПЧ поддержал отмену изоляции для контактировавших с больными COVID-19
"Решения, на мой взгляд, совершенно здравые": ответственный
Виктория Дайнеко страдает от адской болезни
Виктория Дайнеко страдает от адской болезни

Еще по теме

Идеальные женские имена по знаку Зодиака: они способны изменить судьбу
От Александра до Мухаммеда Али: в Минюсте рассказали, как украинцы называют своих детей
Три знака зодиака, чье сердце не знает жалости: самые хладнокровные знаки зодиака
Знаки Зодиака, которых невозможно превзойти, они абсолютные победители и самые сильные люди