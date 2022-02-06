Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Овнов

Вадим Карасев

Люди каждого из Знаков Зодиака обладают некоторыми сильными качествами и изъянами. Правильно выбранное имя может усилить позитивные стороны вашего ребенка, а также помочь ему в борьбе с темными сторонами характера. Эксперты рассказали, какие имена лучше всего подходят Овнам.

Многие пытаются дать своему чаду красивое имя. Ранее мы рассказывали о редких и красивых именах для девочек и мальчиков, но вам стоит быть осторожнее с их выбором, ведь они могут не сочетаться с Огненной энергией их Знака Зодиака.

Имена для мальчиков-Овнов

Мальчики этого Знака растут непоседливыми, неуправляемыми и порой агрессивными. В детстве Овны мужского пола предпочитают показывать всем вокруг свою силу и непокорность, поэтому астрологи настоятельно советуют выбирать те имена, которые будут смягчать буйный нрав данного Знака.

К таковым имена относятся Павел, Матвей, Марк, Иосиф, Михаил, Максим, Иван, Алексей.

Отличительной чертой таких имен является то, что они не содержат сильных букв «Р», «Г», «Д», «З», «Ж». Их звучание приятное и легкое, поэтому и характер такого ребенка будет более покладистым и менее взрывоопасным.

Вы можете найти и другие имена без твердых агрессивных букв — они также будут отлично подходить любому Овну.

Имена для девочек-Овнов

Для девочек, появившихся на свет в период пребывания Солнца в этом Знаке, действует такое же правило. Старайтесь выбирать дочке имя помягче: Анастасия, Анна, Нина, Фаина. Избегайте имен с буквами «Р», «Г», «Д», «З», «Ж».

Особенно важно, чтобы эти буквы в случае с прекрасным полом не стояли в самом начале имени. Если они встречаются в середине или в конце, это имя также можно использовать для новорожденной девочки-Овна.

Также астрологи рекомендуют избегать имен, которые напрямую намекают на «огненный» характер женщины: Серафима и Ярослава. Ярослава — «яркая», а Серафима — «огненная». Эти имена могут разжечь в девочке-Овне буйный нрав и сделать ее непокладистой и конфликтной.

Также астрологи дают полезный совет: если Овен обладает жестким именем, но сокращенная форма этого имени более мягкая, вы можете почаще использовать именно её. Например, Артем-Тёма, Владимир-Вова, Александр(а)-Саша, Людмила-Люся и так далее.