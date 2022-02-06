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Инсайдер: Rockstar работает над Bully, несмотря на новую Grand Theft Auto

Инсайдер: Rockstar работает над Bully, несмотря на новую Grand Theft Auto


Вчера Rockstar официально объявила, что разрабатывает новую часть Grand Theft Auto. Ее название пока держится в секрете, как и любая другая информация о проекте.

В конце 2021 года ходило много слухов о планах Rockstar выпустить обновленную часть Bully или даже Bully 2. Ходили даже слухи, что анонсировать проект могут на The Game Awards в конце 2021 года, но в рамках мероприятия анонса не было. Тем не менее, известный игровой инсайдер Том Хендерсон уверен, что с Bully что-то происходит.

После официального анонса новой части Grand Theft Auto, в Twitter у Тома Хендерсона (который ранее сообщал про разработку Bully) спросили, не «троллил» ли он аудиторию. Хендерсон заявил следующее:

Извините, где в сегодняшнем объявлении сказано, что Rockstar сосредоточит внимание на этом? Сказали, что GTA 6 находится в разработке. Я все еще жду, что с серией Bully что-то происходит.


Отметим, что про серию Bully разработчики из Rockstar пока не подтверждают никакие слухи.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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