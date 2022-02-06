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Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 7-11 февраля + релизы Game Pass

Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 7-11 февраля + релизы Game Pass


На следующей неделе (с 7 по 11 февраля) на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, к текущему моменту, запланирован релиз 17 новых игр. В основном, это небольшие тайтлы, но есть и пара ожидаемых проектов.

В начале недели выходит ожидаемый поклонниками первых двух частей новый платформер про скейтбординг — OlliOlli World. Журналисты уже оценили проект, и он получил отличные отзывы и рецензии. Игра стала еще масштабнее, чем прошлые части серии, в нее добавили больше возможностей кастомизации, при этом сохранили уникальный визуальный стиль и простоту игровых механик.


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Еще одна ожидаемая игра, которая выходит на Xbox на следующей неделе – CrossfireX. Проект изначально планировали выпустить еще в 2020 году, но выходит он только сейчас. Сам мультиплеер в CrossfireX будет бесплатным для всех, а одна из сюжетных кампаний (их будет в самой игре две) попадет в Game Pass.


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Следующим образом выглядят релизы на Xbox One и Xbox Series X | S с 7 по 11 февраля:



OlliOlli World (8 февраля)



El Gancho (9 февраля)



Besiege (10 февраля)



Breakout: Recharged (10 февраля)



CrossfireX (10 февраля)



Edge of Eternity (10 февраля)



KungFu Kickball (10 февраля)



The Life and Suffering of Sir Brante (10 февраля)



Nape Retroverse Collection (10 февраля)



PowerSlave: Exhumed (10 февраля)



Rise of the Third Power (10 февраля)



Ammo Pigs: Cocked and Loaded (11 февраля)



Oddworld: Stranger’s Wrath HD (11 февраля)



Skautfold: Shrouded in Sanity (11 февраля)



Spirit Roots (11 февраля)



Unbound: Worlds Apart (11 февраля)



Ziggurat 2 (11 февраля)

Game Pass

К текущему моменту, запланирован релиз 5 игр в Game Pass на следующей неделе:



Besiege (Xbox, PC) — 10 февраля



CrossfireX (Xbox) (только Operation: Catalyst) — 10 февраля



Edge of Eternity (Xbox, PC) — 10 февраля



Skul: The Hero Slayer (Xbox, PC) — 10 февраля



The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Xbox, PC) — 10 февраля
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По материалам: newxboxone

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