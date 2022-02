Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 7-11 февраля + релизы Game Pass





На следующей неделе (с 7 по 11 февраля) на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, к текущему моменту, запланирован релиз 17 новых игр. В основном, это небольшие тайтлы, но есть и пара ожидаемых проектов.

В начале недели выходит ожидаемый поклонниками первых двух частей новый платформер про скейтбординг — OlliOlli World. Журналисты уже оценили проект, и он получил отличные отзывы и рецензии. Игра стала еще масштабнее, чем прошлые части серии, в нее добавили больше возможностей кастомизации, при этом сохранили уникальный визуальный стиль и простоту игровых механик.

Еще одна ожидаемая игра, которая выходит на Xbox на следующей неделе – CrossfireX. Проект изначально планировали выпустить еще в 2020 году, но выходит он только сейчас. Сам мультиплеер в CrossfireX будет бесплатным для всех, а одна из сюжетных кампаний (их будет в самой игре две) попадет в Game Pass.

Следующим образом выглядят релизы на Xbox One и Xbox Series X | S с 7 по 11 февраля:

Game Pass

OlliOlli World (8 февраля)El Gancho (9 февраля)Besiege (10 февраля)Breakout: Recharged (10 февраля)CrossfireX (10 февраля)Edge of Eternity (10 февраля)KungFu Kickball (10 февраля)The Life and Suffering of Sir Brante (10 февраля)Nape Retroverse Collection (10 февраля)PowerSlave: Exhumed (10 февраля)Rise of the Third Power (10 февраля)Ammo Pigs: Cocked and Loaded (11 февраля)Oddworld: Stranger’s Wrath HD (11 февраля)Skautfold: Shrouded in Sanity (11 февраля)Spirit Roots (11 февраля)Unbound: Worlds Apart (11 февраля)Ziggurat 2 (11 февраля)

К текущему моменту, запланирован релиз 5 игр в Game Pass на следующей неделе:

Besiege (Xbox, PC) — 10 февраляCrossfireX (Xbox) (только Operation: Catalyst) — 10 февраляEdge of Eternity (Xbox, PC) — 10 февраляSkul: The Hero Slayer (Xbox, PC) — 10 февраляThe Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Xbox, PC) — 10 февраля