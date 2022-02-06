Как заговорить обувь на удачу и прийти к любой цели

Вадим Карасев

Привлечь удачу можно благодаря простым заговорам. Для этого потребуется лишь пара обуви, вера в свои слова и уверенность в том, что любая цель будет по плечу. Простые действия помогут обойти стороной любые неприятности.

С помощью простых заговоров можно изменить жизнь к лучшему, и эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют познакомиться с действенными методами привлечения удачи. Достичь цели и не остаться без внимания капризной фортуны поможет обувь, которую следует заговорить перед выходом из дома.

1. Привлечь удачу можно благодаря заговору на новую пару обуви. Принеся новенькую пару домой, протирают ее подошву, приговаривая: «Удача теперь от меня ни на шаг не отойдет. Кто в мой след наступит, тот и удачей со мной поделится». Обувь желательно надеть сразу же и выйти из дома.

2. Перед важным делом обувь заговаривают, притопывая левой ногой: «Цель поставленная будет достигнута, никто мне не помешает, с пути не собьет, удачу не отберет». После этого выходят из дома, делая первый шаг правой ногой и переступая пороги с правой ноги.

3. Привлечь удачу на весь день поможет и такой заговор: «Обувь надеваю, удачу привлекаю. С пути не собьюсь, с удачей не расстанусь». Приговаривая эти слова, обувь поглаживают и протирают мягкой тряпочкой.

4. Обрести удачу будет несложно, если положить в правый ботинок записочку со словами: «Привлекаю удачу», а перед выходом из дома произнести: «Носки вперед смотрят, не косятся, не оступаются, к цели меня ведут, удачу привлекают». После этого трижды стучат пяткой об пятку и выходят за порог.

5. Прийти к поставленной цели в срок и получить награду за проделанную работу поможет любимая пара обуви. Ее заговаривают перед тем, как покинуть дом: «Шаги уверенные, поступь легкая. Иду к цели своей, не сворачиваю, удачу привлекаю, поражений не знаю». Выйдя из дома, топают трижды правой ногой и отправляются по делам.