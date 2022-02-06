Лиза Арзамасова показала, как подросший сын внимательно слушает детскую музыку

26-летняя актриса Лиза Арзамасова поделилась свежим видео с пятимесячным сыном, которого знакомит с классикой детского кино. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова разместила в личном микроблоге ролик с участием сына Льва. Малыш с удовольствием слушал песни из фильма «Красная Шапочка». Жена фигуриста Ильи Авербуха запечатлела подрастающего Леву крупным планом. Поклонники при виде больших глазок мальчика замерли у экранов. Они сравнили сына Арзамасовой с ангелом. Лев Авербух открыл рот от интереса, когда зазвучала песня Звездочета. «Слушаем с Лёвушкой песню звездочёта про Красную шапочку. Лейтмотив дня 🙌☺️»– отметила Лиза Арзамасова. «Боже мой, как слушает!😍 Ангелочек 👼🏼», восхитилась Зара. «Как внимательно слушает», «Лапулик, я не могу!», «Самый благодарный зритель и слушатель, Лизонька! Левушка – чудо!», «Лева проводит время клево», «Какое милое чудесное видео!!! Смотрела бы на вашего сыночка и слушала вас голос бесконечно», – написали поклонники актрисы. Лиза Арзамасова также запечатлела кроху-сына в коляске с пуховым коконом на прогулке. Актриса днем вышла с Левой на прогулку. Малыш в пуховом коконе своими большими глазами пытается уловить все, что происходит вокруг него.Лев Авербух на прогулке Лев Авербух в детской «Солнышко светит, мы гуляем и нам так хорошо! Ничего не пропускаем, все наблюдаем», — сказала Лиза. Кстати, не так давно Арзамасова с мужем отдохнула в Дубае. Они устроили романтические каникулы, оставив малыша родным. Но теперь актриса снова проводит время с маленьким Левой.