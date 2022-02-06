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Мария Голубкина серьезно переживает за жизнь Ксении Собчак

Мария Голубкина серьезно переживает за жизнь Ксении Собчак
Актриса Мария Голубкина считает, что журналистка нажила немало врагов. У Ксении Собчак много недоброжелателей, среди них, похоже, оказалась и актриса Мария Голубкина. Артистка считает, что в скором времени Ксения может поплатиться за свой острый язык. Голубкина отметила, что опасается за Ксению, которой, по словам артистки, надо вести себя осторожнее с людьми. «Если так разобраться, то и у Ксении Собчак жизнь тяжелая. За Собчак я вообще боюсь — могут ей скоро настучать по сусалам. Таких народ не любит», — порассуждала 48-летняя актриса в личном блоге.
Ксения Собчак Напомним, телеведущая не раз скандалила с коллегами по шоу-бизнесу. В последний раз она демонстрировала неприязнь к Сергею Шнурову. Справедливости ради стоит отметить, что музыкант сам спровоцировал Собчак, пошутив в своей песне об изменах теледивы экс-супругу Максиму Виторгану (Шнуров предположил, что сын блондинки Платон рожден от другого мужчины, — прим. ред.).
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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