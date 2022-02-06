Михаил Галустян назвал худшее испытание в жизни

Артист Михаил Галустян рассказал о работе с Ольгой Бузовой. В январе начались съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке». Телепроект с первых выпусков стал набирать популярность. В этом заслуга не только героев, но и ведущих. Эпатажная певица и остроумный шоумен гармонично вписались в проект. Но так ли гладко складываются их отношения за кадром? Открытая и ранимая, но в то же время упорная и строгая. Веселый, харизматичный, а порой и брутальный. Какого работать в тандеме таким неординарным личностям? Зрители видят лишь картинку в кадре. А ведь ведущим реалити приходится не только пересекаться на съемочной площадке, но еще и жить на одной территории.Михаил Галустян и Ольга Бузова «Для меня самый большой экстрим — это то, что я лечу в Африку с Бузовой! Чего еще вы от меня хотите? Я стою с ней рядом и веду шоу. Какие еще испытания могут быть хуже?» — шутит Михаил Галустян в передаче Елены Север. Видимо, у звездного дуэта сложились теплые отношения, и комик уверен, что Ольга Бузова оценит его юмор. Ведь известно, что телеведущая весьма позитивная девушка и вполне допускает самоиронию. Галустяна и Бузову связывает не только карьера на ТВ, но еще и эстрада. Миша радует зрителей своими хитами в амплуа Супер Жорика — эдакого комичного мачо. Артист признается, что не стремится завоевать каких-то высот в певческой карьере. Однако не откажется представить страну на международном вокальном конкурсе. «Супер Жорик — это исполнитель песен, как Верка Сердючка. Я не преследую взять какую-то вершину, получить тарелки, граммофоны. Я просто кайфую от того, что делаю, веселю людей и пою песенки. На этом все. Но, если предложат, то поеду на «Евровидение», — прокомментировал Галустян.