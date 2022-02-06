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Наталья Подольская поделилась семейным фото с Мальдив в стиле family look

Наталья Подольская поделилась семейным фото с Мальдив в стиле family look
Певица Наталья Подольская опубликовала забавный снимок, на котором все семейство позирует в одинаковых шортах. Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. После участия в «Фабрике звезд» она стала знаменита. Более того, артистка стала женой Владимира Преснякова. У пары теперь уже двое детей. Певица растит шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. После родов прошло не так много времени, но она быстро вернулась в форму. В прошлом году звезда активно выступала и снималась для разных проектов.
Артемий и Иван Пресняковы В этом году Подольская организовала себе отпуск. Уже несколько дней она отдыхает с семьей на Мальдивах. На отдыхе певица часто носит купальники и легкие платья. Она без стеснения позирует на пляже, демонстрируя свою фигуру. На этот раз артистка решила одеться с близкими в стиле family look. Наталья предстала в мини-бикини цвета Тиффани и шортах в тон с принтом. Такие же шорты надели Пресняков, Иван и Артемий. Младшего сына звезда также облачила в панамку.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями «Семья Пресняковых. Мальдивы 2022✌🏻», — написала звезда. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие осыпали пару комплиментами и заметили, что Иван подрос. «Какой небесно-нежный этюд», «Такие вы классные!», «Ваня — пушистое облачко на фоне голубого неба», «Красота и гармония!», «В тренде», «Группа в одинаковых шортах», «Ну что за бомбический цвет», «Ох, вот семейство», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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