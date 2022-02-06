Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Наступает новый день. За окном воскресенье. Нумерологи рассказали, в тени какого числа пройдет этот день и что это сулит нам в разных сферах жизни. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы жить было проще и приятнее.

Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что числа помогут нам в этот приятный воскресный день избавиться от опасных и тормозящих развитие ментальных барьеров. В этот день все мы сможем вдохнуть полной грудью.

Число-покровитель 6 февраля 2022 года

Сегодня 6 число 2 месяца 2022 года и 7 по счету день недели. Складываем все эти цифры, чтобы узнать, какое число будет в этот день управлять нашей жизнью:

6+0+2+2+0+2+2+7=21. 2+1=3.

У Тройки, которая правит миром в это воскресенье, светлый и позитивный характер. Это число неразрывно связано с общением, любовью, отношениями, дружбой, уютом, удачей и духовным просветлением. Не важно, планируете вы заниматься чем-то важным или просто отдыхать. Делайте это в компании с близкими людьми, если есть такая возможность. Это идеальный день для укрепления дружбы и перевода любовных отношений на новый уровень. Главным символом этого яркого и необычного дня становится колесо, ведь нам достаточно лишь определиться с направлением и сделать первый шаг, чтобы дела пошли как по маслу.





События 6 февраля из прошлого

6 февраля 1778 года в Париже подписаны «Договор о союзничестве» и «Договор о дружбе и торговле» между Францией и США. Это отличный день для проведения деловых переговоров, но только в том случае, если встречи были запланированы заранее.

6 февраля 1865 года в Санкт-Петербурге был введён обычай отмечать полдень выстрелом из пушки. Эта традиция жива до сих пор. Это прекрасный день для того, чтобы выработать полезную привычку.

6 февраля 1880 года австрийским астрономом Иоганном Пализой был открыт крупный астероид Медея. Это прекрасный день для научных открытий и в целом для занятия наукой, исследованиями, проведения опытов и наблюдений.

Советы нумерологов на это воскресенье

Это благоприятный день для чистки информационного пространства. Можно удалять ненужные фотографии с компьютера и телефона, проверять устройства на вирусы, удалять ненужные контакты.

В такие дни совершается меньше всего предательств. В целом можно доверять людям и надеяться на их благосклонность, добросовестность, честность и открытость.

Повышенная финансовая активность не приветствуется. Также лучше сегодня не вкладываться средства в акции и не совершать обмен валюты.

Все, кто сегодня вынуждены работать, должны помнить об осторожности в рабочем процессе. Начатый служебный роман может привести к проблемам.

Не бойтесь планировать дела на следующую неделю. Имея перед глазами детальное видение будущего, вы сможете стать эффективнее и продуктивнее в делах.

Если есть возможность, займите выжидательную позицию в бизнесе и на работе. Присмотритесь к тому, что происходит вокруг вас. Будьте внимательнее к деталям.

Не обращайте внимание на слухи и на мнение тех, кому вы не доверяете. Людям свойственно преувеличивать и прикрашивать факты в такие дни. Излишняя доверчивость — главный камень преткновения этого дня.

Талисманы удачи на 6 февраля

Гелиотроп, обсидиан. Если на вашем пути появятся трудности, данные камни-талисманы помогут их с легкостью преодолеть. Они дадут вам силы для выполнения любых обязанностей.

Золотые и платиновые украшения. Золото и платина — самые полезные металлы сегодня. Если вам предстоит сложный рабочий день, наденьте золотое кольцо. Если этот день будет для вас выходным, воспользуйтесь изделиями из платины.