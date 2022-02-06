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Ольга Сутулова призналась, что ребенок забыл, как папа выглядит

Ольга Сутулова призналась, что ребенок забыл, как папа выглядит
Актриса Ольга Сутулова откровенно рассказала о своей несчастной жизни. В 2012 году артистка связала себя браком с Евгением Стычкиным. Спустя восемь лет у пары родился сын. Актриса призналась, что из-за работы супруг мало времени уделяет ребенку. 47-летний Евгений Стычкин выпускает премьеру за премьерой. Недавно у актера, переквалифицировавшегося в режиссера, завершились съемки сериала для Netflix. Ольга Сутулова рада успеху мужа, но с другой стороны беспокоится. Дело в том, что из-за плотного графика Стычкин совсем не видится с маленьким сыном Мишей. «Евгений закончил снимать второй проект как режиссер-постановщик. Семейный бюджет… Собаке есть нечего уже, она перешла на более дешевый корм, мне приходится больше работать. Это унизительные зарплаты, ненормированный график — ужасная профессия. Семья страдает, ребенок не видит папу неделями, месяцами, не знает, как выглядит этот человек», — призналась звезда «Содержанок».
Ольга Сутулова с мужем Ольга подчеркнула, что сама не принимает участие в проектах супруга. «Вот если бы Евгений меня снимал, можно было бы еще компенсировать эти траты. Я шучу периодически с ним на эту тему. Он делает вид, что ничего не понимает», — отметила 41-летняя актриса. Последнее время Сутуловой все чаще предлагают главные роли. А ведь еще несколько лет назад артистка страдала от невостребованности в профессии. «Когда предложили сняться в «Содержанках» — сомнений не было, — заявила Ольга в программе «Кино в деталях» на СТС. — Со Стычкиным не советовалась. Вообще сейчас стараюсь с ним не советоваться. Снимаюсь, зато мужу никто остатки волос не выдирает от того, что я никому не нужна. Лет пять назад так и было. Я думала: «Что же буду делать?» Напомним, Сутулова и Стычкин познакомились в 2007 году. Тогда Евгений был женат вторым браком на пианистке Екатерине Сканави. Вскоре режиссер развелся с супругой и женился на Ольге. От предыдущих союзов кинематографист воспитывает четверых детей — дочек Соню и Александру, сыновей Алексея и Льва. Миша стал для него пятым ребенком, а вот для звезды «Содержанок» — первым.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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