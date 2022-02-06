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Отец Юлии Началовой высказался о притязаниях хоккеиста Фролова на квартиру дочери

Отец Юлии Началовой высказался о притязаниях хоккеиста Фролова на квартиру дочери
Экс-бойфренд певицы Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов продолжает требовать с ее семьи часть денег за квартиру. Отец певицы Юлии Началовой Виктор в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ осудил хоккеиста Александра Фролова. Спортсмен требует с родных звезды 20 миллионов рублей, которые он в свое время давал в долг певице на ремонт квартиры.
Квартира Юлии Началовой. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!» «Он живет в Америке. Говорит: «Ничего личного — только бизнес». Мозги у него американские. Наверное, судился бы и с мамой родной. Как мне кажется. Я знаю, что он на юриста потратился. Переживем», —  высказался Виктор Началов в эфире НТВ.
Александр Фролов и Юлия Началова «Очень хорошая квартира в хорошем доме. Но деваться некуда», — добавил Началов об апартаментах дочери, которые пока никто не покупает. Напомним, что трехкомнатная квартира Юлии Началовой уже второй год выставлена на продажу. Площадь элитного жилья — 167 квадратных метров. Покупатели пока не находятся. Сейчас стоимость апартаментов составляет 85 миллионов рублей. Кстати, эту квартиру оставил Юлии футболист Евгений Алдонин при разводе. Он хотел, чтобы в этой квартире жила их дочь Вера.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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