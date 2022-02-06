Популярность игр Blizzard сократилась до минимума за последние 6 лет





Компания Activision Blizzard в конце рабочей недели представила отчет о своих успехах в заключительном квартале 2021 года (октябрь-декабрь 2021 года). В рамках отчета один из показателей — среднее количество активных игроков Blizzard Entertainment в месяц. В 4 квартале 2021 года количество активных игроков в проектах Blizzard опустилось до 6-летнего минимума.

Как следует из отчета, в 4 квартале 2021 года у Blizzard было 24 миллиона активных игроков ежемесячно. Это минимум с 1 квартала 2016 года, когда было 26 миллионов игроков. Максимум за последние 6 лет был зафиксирован во 2 квартале 2017 года, тогда игроков было 46 миллионов. Ниже можно посмотреть на инфографику, которая отражает статистику по активным игрокам за последние 6 лет.

Напомним, что сейчас Blizzard работает над анонсированной (но пока без названия) игре в жанре выживания, Diablo IV, новой мобильной игрой по Warcraft, Overwatch 2 и рядом других проектов.

В 2023 году должна быть завершена сделка по поглощению Activision Blizzard со стороны Microsoft.