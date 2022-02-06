Путин пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 президенту Турции

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

17:54 Автор: Кристина Стащенко

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления и крепкого здоровья турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, которые заразились коронавирусом. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — говорится в тексте.

Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган и его супруга заразились штаммом коронавируса «омикрон».





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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире к 5 февраля достигло 390 990 703. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В список стран, в которых число подтвержденных случаев COVID-19 превысило отметку в 20 миллионов, по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Там выявлено 76 354 437, 42 080 664 и 26 326 454 заражений соответственно.

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