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Равшана Куркова запечатлела подросшего сына с подругой, а его отец – с дедом

Равшана Куркова запечатлела подросшего сына с подругой, а его отец – с дедом
Актриса Равшана Куркова поделилась редким фото с подросшим сыном Гаспаром, а его отец Сергей Амарян показал три поколения своей семьи. Равшана Куркова является известной актрисой. Она снимается в кино с юных лет. Многие поклонники знают ее еще с картин «Тайна папоротников» или «Частный детектив». С тех пор она почти не изменилась. В 41 года артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она не раз признавалась, что имеет хорошие гены, но с возрастом стала ходить в спортзал, чтобы держать себя в форме. Примечательно, что Куркова скрывала личную жизнь, но часто намекала, что не одинока. А в прошлом году актриса неожиданно объявила, что стала мамой. Она показала сына Гаспара, рожденного от бизнесмена Сергея Амаряна. Примечательно, что малышу было уже несколько месяцев. Теперь иногда артистка делится кадрами с малышом. Равшана берет его с собой на съемки и в путешествия. На этот раз актриса запечатлела сына, который общался с подружкой. Мальчик в брюках и джемпере стоял у дивана с игрушками. Он общался с дочкой подруги Равшаны, которая, по всей видимости, является его ровесницей. Гаспар уже не только стоит, но и ходит, а его локоны стали виться.
Гаспар Амарян с подругой Поклонники восхитились наследником звезды и назвали его маленьким джентельменом. «Вот это картина», «Какой он милый», «Просто прелесть», «Вот это вымахал». «Равшана, ему уже год? Так стоит уверенно», «Классный сынок у вас», «Какой стиляга», «Чудо кудрявое», «Ох, уже жених», — прокомментировали пост подписчики. Ранее отец Гаспара, Сергей Амарян показал три поколения своей семьи, опубликовав фото с отцом и сыном.
Сергей Амарян с отцом и сыном «Три поколения Амарян 🏴☠️», подписал фото Сергей. Кстати, отец Сергея Амаряна - доктор технических наук, академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Сам Сергей вместе с Павлом Осовцовым и Михаилом Бугаенко является совладельцем боксерского клуба Rocky Road – зала бокса и функционального тренинга в центре Москвы, на Кутузовском проспекте. У Сергея есть 5-летний сын Михаил от предыдущих отношений. Равшана Куркова не комментирует свои отношения с Амаряном и не публикует совместных фото, но судя по всему, Сергей участвует в воспитании сына Гаспара.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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