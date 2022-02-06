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РФ и Джибути обсудили предстоящий саммит Россия — Африка

РФ и Джибути обсудили предстоящий саммит Россия — Африка

15:13  Автор: Кристина Стащенко


Источник: МИД РФ



Специальный представитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра МИД РФ Михаил Богданов встретился в Аддис-Абебе с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле и главой МИД республики Махамудом Али Юсуфом, чтобы обсудить проведение саммита Россия-Африка, намеченного на 2022 год. Об этом сообщается на сайте российского МИДа. 

«Рассмотрены вопросы подготовки и проведения в 2022 году второго саммита «Россия — Африка», — говорится в сообщении. Кроме того, Богданов и Юсуф подписали соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего развития российско-джибутийского взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и иного сотрудничества. «При этом был подтвержден настрой Москвы и Джибути на углубление политического диалога и наращивание взаимодействия в ООН и других многосторонних организациях. Обсуждены наиболее актуальные темы африканской повестки дня с упором на задачи урегулирования обстановки и обеспечения безопасности на Африканском Роге», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Богданов встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, они обсудили подготовку к саммиту. «Были также рассмотрены практические аспекты, связанные с подготовкой второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 году», — говорится в сообщении. 

Кроме того, в ходе встречи представители России и Эфиопии обменялись мнениями по актуальной международной проблематике, в том числе по повестке проходящей в эти дни в Аддис-Абебе 35-й Ассамблеи Глав государств и правительств Афросоюза. В этом контексте Москвы и Аддис-Абебы констатировали нацеленность на укрепление внешнеполитической координации в ООН и других многосторонних организациях.

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Также стороны обсудили вопросы дальнейшего поступательного развития дружественных российско-эфиопских отношений с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. При этом российская сторона подтвердила свою поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Эфиопии.



#международные отношения


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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