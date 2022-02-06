Россия открыла счет золотым медалям на Олимпиаде в Пекине

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине

Лыжник Александр Большунов был неудержим в скиатлоне, во время награждения даже пострадал пьедестал

21:30 Автор: Михаил Хорошилов

Это случилось во второй медальный день — лыжник Александр Большунов одержал уверенную победу в скиатлоне и завоевал для страны первое золото в Пекине, вернув нам то, что в субботу в последний момент упустили биатлонисты. В этот же день бронзу в женском могуле завоевала Анастасия Смирнова. Таким образом, в общем медальном зачете Россия занимает третье место.

Напор Большунова

Пожалуй, из тех, кто представляет российскую команду в Пекине, Большунов едва ли не больше всех заслужил победу. Четыре года назад в Пхенчхане 21-летний лыжник с Брянщины неожиданно для многих завоевал сразу четыре олимпийские медали — три серебра и бронзу. Впоследствии он добавил к этому списку еще восемь наград с чемпионатов мира, среди которых только одна высшей пробы — как раз в скиатлоне на первенстве в прошлом году, и превратился в одного из лучших лыжников планеты. В активе Большунова по две победы в общем зачете Кубка мира и самой известной лыжной многодневке «Тур де Ски», не хватало только золота Игр.

В воскресенье все сошлось, и Большунов, наконец, стал олимпийским чемпионом. Серебро досталось еще одному россиянину Денису Спицову. По ходу гонки тренеры просили Спицова в какой-то момент не ускоряться, чтобы не тянуть за собой соперников, которые могли так сократить отставание до лидера. Командная тактика. Впрочем, он все равно от них оторвался и финишировал с запасом вторым. Что интересно, бежал на лыжах Натальи Непряевой, которая принесла команде первую медаль Игр в женском скиатлоне днем ранее. Снова командная тактика.

А еще Спицов очень радовался тому, что оказался на пьедестале рядом с Большуновым. «До сих пор не верится, будто это сон: как здорово снова на Олимпиаде оказаться рядом с Саней на пьедестале», — признался лыжник. Для Спицова это и вправду важно, ведь победа партнера — отчасти и его.



Александр Большунов — спортсмен эмоциональный, взрывной, глубоко переживающий неудачи и искренне радующийся победам. Этот сезон для него складывался трудно — череда травм и проблем со здоровьем долго не позволяли набрать форму. Уже находясь в Китае, за три-четыре дня до старта, Большунов бросил тренировку, потому что не получались ускорения — от обиды он плакал и закончил работу раньше времени.

В горах, на высоте 1,6 тысячи метров на уровнем моря, состояние организма у каждого спортсмена нестабильно. Так, главный конкурент россиянина, норвежец Йоханнес Клебо, «задыхался» на трассе в скиатлоне и проиграл победителю девять минут. После гонки скандинавские журналисты попытались пообщаться с атлетом, но тот, выругавшись, отмахнулся. Выходя на старт, вряд ли кто-то из лыжников действительно понимал, как в этот день поведет себя его организм в ходе 30-километровой гонки.

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Не знал этого и Большунов. В начале дистанции он упал, стало страшно. Но только не самому лыжнику. По его словам, благодаря этому инциденту он «успокоился и понял, что нужно начинать работать». «Без падения не станешь олимпийским чемпионом, так что можно сказать, что это запланированное падение», — рассказал, шутя, спортсмен по окончании гонки.

После «запланированного падения» Большунов рванул вперед, убежал в отрыв и финишировал с более чем минутным отрывом от Спицова и двухминутным — от всех остальных. Еще за несколько километров до финиша, когда стало понятно, что догнать россиянина никто не сможет, он раскрепостился, махал зрителям, праздновал и закончил гонку в руках с флагом с эмблемой Олимпийского комитета России.



На церемонии награждения Большунов радостно запрыгнул на пьедестал, и… табличка с надписью «Пекин-2022» отвалилась. Кажется, его напор не сдержать никому. Так долго в нем копилась спортивная злость за все упущенные победы, за регулярные вторые места, что здесь, в Пекине, в один момент, в воскресный скиатлон, она вырвалась наружу и смела все на пути. И так хочется, чтобы Большунов сохранил эту мощь на все Игры, которые для лыжников только начались.

Уже после гонки, на вопрос, не стоило ли подождать, когда в начале скиатлона Большунов бросился догонять пытавшегося уйти в отрыв финна, он ответил так:

«Сколько можно ждать? Еще в Пхенчхане были возможности, но не сработало. Но, видимо, все нужно было здесь выигрывать. Нереальные эмоции. Бежал последний круг — и наворачивались слезы: вот оно, олимпийское золото, в нужный момент, в нужный час, в нужную секунду я забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами. Большое спасибо Пекину и Китаю за то, что здесь я стал олимпийским чемпионом».

Реакция на золото

Сразу после завершения гонки с победой спортсмена поздравил Владимир Путин. Он отметил, что Большунов «блистательно открыл золотой счет нашей команды», «на сложнейшей дистанции показал отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу». Президент выразил уверенность в том, что выступление лыжника «станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев», пожелал ему «новых успехов, здоровья, всего самого доброго». И добавил в конце: «Молодец!».

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что именно Большунов должен был стать знаменосцем российской команды на церемонии открытия Игр, «но он готовился к этой победе».

«В итоге он же всё равно знаменосец! Финишировал с флагом. Настоящий знаменосец. Все зрители отдавали ему свою энергию. Это дорогого стоит. Мы любим преодолевать препятствия. Поэтому он выиграл даже с падением. А потом ещё и Денис упал. Прямо осенний листопад какой-то. Леночку Вяльбе отдельно поздравляю! Спорт должен быть именно таким. Спасибо ей огромное за её работу! Ждём эстафету», — заявила Журова «Чемпионату».

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Елена Вяльбе — это президент Федерации лыжных гонок России. Она же самый главный болельщик: так как Вяльбе верит и поддерживает своих спортсменов, наверное, не делает никто. Глава федерации неважно себя чувствовала перед Играми, было давление, поэтому победа Большунова застала ее во время перелета в Китай, что, впрочем, не помешало разделить радость со спортсменом и всей страной.





Россия — третья в медальном зачете

Помимо успехов в мужском скиатлоне в воскресенье у России была еще одна медаль — бронзу в женском могуле завоевала Анастасия Смирнова. Это первая награда в данной дисциплине у российских фристайлисток с 1994 года.

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Всего в копилке национальной команды стало пять наград, и она вышла на третье место в медальном зачете. Впереди только сборные Норвегии и Швеции, у которых на одно золото больше.

В понедельник в Пекине будет разыграно девять комплектов наград: по две — в горных лыжах и шорт-треке, по одной — в биатлоне, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, сноуборде и фигурном катании, где в командном турнире после короткой программы лидирует российская команда.



#олимпиада #спорт

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