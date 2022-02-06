Сара Рамирес ответила на критику ее персонажа в сериале "И просто так"

Вадим Карасев

Сара Рамирес, сыгравшая небинарную персону Че Диас в нашумевшем продолжении "Секса в большом городе", рассказала, как относится к негативным комментариям в сторону ее персонажа.

Многие зрители сериала посчитали, что семейная жизнь героини Миранды Хоббс была принесена в жертву новой этике в лице Че. Из-за этого в соцсетях даже распространился хэштег #JusticeforSteve ("Справедливость для Стива").





Дэвид Эйгенберг и Синтия Никсон в роли Стива и Миранды

Я в курсе всего этого хейта в сети, но моя задача — заботиться о своем психическом здоровье и самовыражении. Это намного важнее для меня, потому что я живой человек,

— сказала Рамирес в интервью The New York Times.

Я рада той репрезентации, которую мы смогли создать. Мы придумали персонажа, который был обычным человеком, несовершенным, сложным, не стремящимся понравиться, не ждущим чьего-либо одобрения. Который просто хочет быть собой.

Рамирес, которая также относит себя к гендерквирам, отметила, что лично она не отвечала за сценарий, в отличие от Синтии Никсон, которая и предложила в качестве любовного интереса Миранды кандидатуру Че. Изначально у Хоббс должна была быть романтическая линия с ее преподавательницей Нией Уоллес, однако Никсон посчитала это неправдоподобным, ведь обе героини гетеросексуальной ориентации.





Че Диас и Миранда Хоббс

В любом случае, считает Рамирес, ее персонаж отнесся бы к критике с юмором и постарался бы напомнить людям, что никто не совершенен.

У Че Диас есть своя аудитория, которая понимает, для чего был нужен этот персонаж,

— заключила актриса.Последняя серия первого сезона сериала "И просто так" вышла на стриминговом сервисе HBO Max 3 января.

Ольга Петелина