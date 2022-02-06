Съемка Эллен фон Унверт и бальные танцы: смотрим новые лукбуки обувных брендов

Вадим Карасев

Юбилейная капсульная коллекция глазами Эллен фон Унверт, туфли, вдохновленные обувью для бальных танцев, и не только — все это в новой подборке лукбуков.

1.Casadei

В 2022 году итальянский бренд празднует юбилей одной из своих самых известных моделей Blade, которой исполнилось 10 лет. Специально к юбилею разработана и капсульная коллекция, куда вошли туфли из прозрачного винила и босоножки-ботильоны. Кампанию сняла известный фотограф Эллен фон Унверт. Цены на туфли стартуют от 53 тысяч рублей.





Casadei





























2.N.early N.aked

После годового затишья российский бренд обуви представил новую коллекцию — классические лодочки и ботильоны на невысоком устойчивом каблуке 45 мм. Модели выполнены в новых цветах и из разных материалов — от сатина до лакированной кожи. Создавая колодку и каблуки, основательницы бренда Ирина Кукшева-Левченко и Елизавета Буйнова черпали вдохновение в мягкой обуви для бальных танцев, в которой ноги не так устают даже после многочасовых тренировок. Производится обувь в Италии и Испании, ну а цены за пару стартуют от 31 500 рублей.





N.early N.aked

































3.Vagabond Shoemakers

Шведский бренд обуви представил новую весенне-летнюю коллекцию. В ней дизайнеры вновь придерживаются привычных силуэтов, сделав акцент на более широком мысе и геометричной форме подошвы. Ключевыми моделями летней коллекции стали сандалии. Цены на обувь из коллекции — от четырех до 18 тысяч рублей.





Vagabond





































4.Tendance

Французский бренд обуви и аксессуаров представил новый лукбук коллекции, куда вошли ботфорты из натуральной кожи и замши, ботильоны с молнией, лоферы, челси, утепленные кроссовки, а также ассортимент сумок разных фасонов. Купить обувь можно в сети магазинов Rendez-Vous. На ряд моделей сейчас действует скидка, цены стартуют от пяти тысяч рублей.





Tendance

















































Надя Бесчетникова