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Софья Эрнст показала архивное фото с мужем - именинником

Софья Эрнст показала архивное фото с мужем - именинником
Актриса Софья Эрнст поздравила мужа - гендиректора Первого канала с 61-летием публикацией совместного снимка. Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Софьи Эрнст появилась совместная фотография знаменитости с мужем Константином Эрнстом. Таким способом артистка поздравила избранника с днем рождения. В этом году Константину Эрнсту исполнился 61 год. На фото Софья Эрнст в алом платье с открытыми плечами прильнула к любимому мужу. Именинник нежно обнял молодую жену и улыбнулся на камеру. Эрнст оставила эмодзи в виде красного сердца, праздничного торта со свечками и взлетающей ракеты в комментариях под фото.
Константин и Софья Эрнст «С днем рождения супруга и потрясающего главу вашей чудесной семьи», «Красивая пара», «Красивые и похожи друг на друга», «С днем рождения Константина Львовича! Счастья и удачи вашей семье!», – присоединились к поздравлению актрисы поклонники семьи Эрнст.
В сторис Софья показала, какой букет подарила Константину.
«Букет для именинника», написала Софья. Напомним, Константин Эрнст на телевидение работает с 1988 года. Был сценаристом и режиссером программы «Взгляд», автором и ведущим программы «Матадор». В 1995 году занял пост генерального продюсера Общественного Российского телевидения (ОРТ), а в октябре 1999 года — генерального директора ОРТ (с 2002 года — «Первый канал»). В числе продюсерских проектов Константина Эрнста фильмы «Блокпост», «Ночной дозор», «72 метра», сериалы «Убойная сила», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Метод» и др. В 2014 году Константин Эрнст был генеральным продюсером церемоний открытия и закрытия зимних XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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