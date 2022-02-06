Ученые заявили, что спутники SpaceX мешают изучению опасных астероидов

Вадим Карасев

Американские учёные заявили, что большое количество спутников Starlink на околоземной орбите планеты отражают солнечный свет, не позволяя делать качественные астрономические снимки. Также это осложняет процесс отслеживания потенциально опасных астероидов, пишет издание Astrophysical Journal Letters.

На ноябрь прошлого года вокруг Земли насчитывалось более 1,6 тысячи спутников Starlink. Компания SpaceX получила разрешение на эксплуатацию 12 тысяч устройств и подала заявки ещё на 30 тысяч.

"Было изучено влияние спутников Starlink примерно на 300 тысяч изображений. В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года отмечается 35-кратное увеличение количества повреждённых отраженными полосами солнечного света изображений. Для сравнения: в 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас эта цифра возросла до 20%", - отметил автор опубликованного исследования Пшемек Мроз.

По словам представителя NASA, спутники могут мешать наблюдениям за потенциально опасными небесными телами. Экспертам будет сложнее отличить искусственные аппараты от астероидов и комет.

Спутники могут мешать наземным наблюдениям, увеличивая сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы.

При этом компания попыталась решить возникшую проблему. Установка специальных солнцезащитных козырьков позволила снизить яркость отражаемого света в 4,6 раза.

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