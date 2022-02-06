В мультиплеере Halo Infinite ботам повысят сложность на следующей неделе





На этой неделе студия 343 Industries наконец-то исправила проблему с режимом Big Team Battle. В новом обзоре изменений в Halo Waypoint разработчики отмечают, что теперь Big Team Battle работает нормально — они видят это и по реакции игроков, и по статистике.

На следующую неделю для мультиплеера Halo Infinite запланировано новое обновление. Как рассказали создатели игры, они намерены выпустить на следующей неделе апдейт, который повысит сложность ботов в мультиплеере. Когда игрок в мультиплеере покидает матч, на его место ставится бот. Многие игроки жалуются, что такие боты слишком простые, и они не являются равной заменой игрокам. В итоге, принято решение на следующей неделе выпустить обновление, которое повысит сложность ботов в Halo Infinite, которые заменяют игроков во время матча, с Marine до ODST.

Напомним, на этой неделе стало известно, что игра Halo Infinite получит полную русскую локализацию, а также разработчики рассказали о планах по внедрению кооператива и Forge.