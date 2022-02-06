В России утвердили концепцию развития круизного туризма

10:31 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Правительство России

Согласно утвержденной Концепции развития круизного туризма до 2024 года, в России увеличат число морских и речных круизов, а также сделают такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Также планируется развивать инфраструктуру круизного туризма и совершенствовать меры господдержки предприятий, участвующих в ее создании.

Кроме того, в Концепции предусмотрено расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Также планируется создание новых экскурсионных программ с посещением особо охраняемых природных территорий и развитие круизных направлений, интересных и взрослым, и детям.

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Еще одной важной задачей станет подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.

Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. План мероприятий по ее реализации разработает Ростуризм и внесет в Правительство до 1 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России утверждена госпрограмма по развитию внутреннего туризма до 2030 года. В неё входят три федеральных проекта — «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма», а также комплекс мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма».

Программа призвана создать современную туристическую инфраструктуру, обеспечить доступную, комфортную и безопасную среду для поездок граждан по стране, увеличить число рабочих мест в туристической отрасли.





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Также правительство ранее утвердило правила предоставления субсидий на развитие региональных туристических программ в рамках конкурса проектов «туристского кода» центра города.

Из федерального бюджета будут частично компенсироваться затраты на проекты по созданию туристского центра городов. Такие проекты должны объединять достопримечательности «в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство».

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