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В России выявили более 180 тыс. случаев коронавируса

В России выявили более 180 тыс. случаев коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:58  Автор: Кристина Стащенко



За минувшие сутки в России число новых случаев коронавируса увеличилось на 180 071, до 12 810 118. Это следует из данных оперштаба. Таким образом, за предыдущую неделю в РФ зарегистрировали более 628 тысяч заболевших. 

Госпитализировали 12 749 человек, что на 29,3 процента меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, еще в 13 оно выросло, в одном не изменилось.

Больше всего заболевших в Москве — 18 856 (днем ранее выявляли 22 444), Санкт-Петербурге — 21 448 (накануне — 21 780) и Подмосковье  — 10 443 (11 701 ранее). 

За минувшие 24 часа выздоровели 59 583 пациентов, всего за пандемию — 10 569 271. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 60 507. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 82,5 процента от общего числа заразившихся.

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом


Число летальных исходов возросло на 661, до 335 414. Днем ранее зафиксировали 714 смертей. Смертность из-за коронавируса остается близкой к минимальной за полгода. Так, в России в течение текущей недели зафиксировали 4 686 летальных исходов, что на 1,5 процента больше, чем на прошлой. Летальность упала до 2,62 процента — минимального значения с конца августа 2021 года.


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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения омикрон-штамма COVID-19 в России и в ряде стран Европы немного замедлились, однако в Москве и Санкт-Петербурге доля этого вариант среди заразившихся составляет более 80 процентов. По ее словам, в некоторых регионах «удельный вес заражений» меньше. В целом по стране чуть больше 50 процентов заражений приходится на «омикрон» и чуть меньше — на «дельту».



#коронавирус


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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