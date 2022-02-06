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Вкусные обереги: какие блюда принесут домочадцам удачу

Вкусные обереги: какие блюда принесут домочадцам удачу

Семейное благополучие складывается из мелочей, и одним из важных секретов остается проведение совместных завтраков, обедов и ужинов. Существуют блюда, способные привлечь удачу в семью, особенно если готовить их вместе и с любовью.


Семейные трапезы — отличный способ укрепить отношения не только с партнером, но и со всеми членами семьи. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают взять на вооружение несколько блюд, приготовить которые не составит труда. С их помощью удастся привлечь удачу и обрести гармонию в семейной жизни.

Завтрак на удачу

Приготовление завтрака станет настоящим ритуалом на удачу. Приготовить можно любое блюдо, которое любят все члены семьи. Во время приготовления нужно заговорить пищу, чтобы она приносила удачу:

«С любовью готовлю, счастьем делюсь, удачу приношу. Семья моя счастливо живет, неудач не знает, бед не привлекает».

После приема пищи важно сразу же помыть всю посуду. Оставшиеся крошки скармливают птицам, чтобы они принесли в семью удачу.


Съедобный оберег на удачу

Приготовить что-то, что принесет удачу, не сложно. В прежние времена для этих целей использовали выпечку. Замешивая тесто, приговаривали:

«То, что своими руками для семьи приготовлено, удачей наделяет, счастье привлекает. Румяной выпечкой семью угощу, любовью своей поделюсь, позитивом заряжусь».

Выпечка может быть любой — важно готовить в хорошем настроении и привлекать к готовке не только любимого партнера, но и подрастающее поколение.

Еда на удачу

Привлечь удачу можно с помощью рисовой каши. В нее добавляют орехи, сухофрукты и мед для сладости. Такое блюдо считается символом достатка и удачи, и приготовить его не составит труда. Промывая рис, приговаривают:


«Крупу промываю, неудачи убираю. Как каша сладкая поспеет, так и удача нашу семью обогреет».

Есть такое блюдо важно за общим столом, чтобы удача не обошла стороной тех, кто дорог сердцу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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