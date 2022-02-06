Владельцам земельных участков возместят убытки

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Утвержден новый порядок возмещения убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Такое постановление правительства от 27 января 2022 года № 59 вступает в силу 6 февраля.

Напомним, в 2020 году устранить неопределённость в законодательстве в части компенсации убытков в случае ухудшения качества земель потребовал Конституционный суд. Такое решение было принято после рассмотрения жалобы жительницы Нижнего Новгорода. Стоимость её земли упала с 5 миллионов рублей до 1 рубля, в связи с тем, что участок включили в охранную зону. Местные власти отказались возмещать убытки, но суд встал на сторону владелицы участка.

В конце 2021 года был принят федеральный закон, который уточнил случаи возмещения убытков, установленные нормами Земельного кодекса. По этому документу возмещению подлежат убытки, причинённые собственникам участков из-за законного ограничения их прав, в том числе если была установлена зона с особыми условиями использования территории, публичный сервитут или землю зарезервировали для государственных и муниципальных нужд.

Законы, вступающие в силу с 6 февраля

Помимо этого, будут возмещаться понесённые убытки в случае: изменения границ населенного пункта; а также изменения целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправления

Новое постановление устанавливает единый порядок возмещения убытков землевладельцев. Отмечается, что размер компенсации будут рассчитывать не только из реального ущерба, но и упущенной выгоды.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

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