Звездный Instagram: как звезды встретили февраль

Вадим Карасев

Яна Рудковская отдыхает на Мальдивах, Надежда Оболенцева вернулась с Сен-Барта и теперь постит лифтолуки в мехах, Крис Хемсворт демонстрирует, как справляться с тремя детьми, а Джессика Бил позирует вместе с мужем Джастином Тимберлейком, которому на этой неделе исполнился 41 год, — собрали самое интересное из инстаграма звезд!





Хайди Клум





Дина Саева





Наталья Подольская





Элджей





Алеся Кафельникова





Рита Дакота





Наталья Давыдова





Надежда Оболенцева





Ким Кардашьян





Сергей Лазарев





Полина Гагарина





Джастин Тимберлейк и Джессика Бил





Джорджина Родригес





Леди Гага





Настя Ивлеева





Бейонсе





Ани Лорак





Эмбер Херд





Юлианна Караулова





Тина Канделаки





Дима Билан





Регина Тодоренко





Ольга Шелест





Крис Хемсворт с детьми





Опра Уинфри





Елена Летучая





Яна Рудковская





Елена Темникова





Нина Агдал





Светлана Лобода с дочерью





Миранда Керр





Эмили Ратажковски с сыном





Елена Перминова





Ванесса Хадженс





Настя Каменских





Сиара





Рита Ора





Хлое Кардашьян





Виктория Бекхэм





Данила Козловский с дочерью





Рианна





Клава Кока





Анна Седокова





Наталья Водянова





Дарья Коновалова





Люк Эванс





Нюша с супругом и детьми





Виктория ШеляговаСплетник