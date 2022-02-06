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Звездный Instagram: как звезды встретили февраль

Звездный Instagram: как звезды встретили февраль

Яна Рудковская отдыхает на Мальдивах, Надежда Оболенцева вернулась с Сен-Барта и теперь постит лифтолуки в мехах, Крис Хемсворт демонстрирует, как справляться с тремя детьми, а Джессика Бил позирует вместе с мужем Джастином Тимберлейком, которому на этой неделе исполнился 41 год, — собрали самое интересное из инстаграма звезд!


Хайди Клум


Дина Саева


Наталья Подольская


Элджей


Алеся Кафельникова


Рита Дакота


Наталья Давыдова


Надежда Оболенцева


Ким Кардашьян


Сергей Лазарев


Полина Гагарина


Джастин Тимберлейк и Джессика Бил


Джорджина Родригес


Леди Гага


Настя Ивлеева


Бейонсе


Ани Лорак


Эмбер Херд


Юлианна Караулова


Тина Канделаки


Дима Билан


Регина Тодоренко


Ольга Шелест


Крис Хемсворт с детьми


Опра Уинфри


Елена Летучая


Яна Рудковская


Елена Темникова


Нина Агдал


Светлана Лобода с дочерью


Миранда Керр


Эмили Ратажковски с сыном


Елена Перминова


Ванесса Хадженс


Настя Каменских


Сиара


Рита Ора


Хлое Кардашьян


Виктория Бекхэм


Данила Козловский с дочерью


Рианна


Клава Кока


Анна Седокова


Наталья Водянова


Дарья Коновалова


Люк Эванс


Нюша с супругом и детьми


Виктория Шелягова
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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