Звездный Instagram: как звезды встретили февраль
Сегодня, 20:35 Вадим Карасев
Яна Рудковская отдыхает на Мальдивах, Надежда Оболенцева вернулась с Сен-Барта и теперь постит лифтолуки в мехах, Крис Хемсворт демонстрирует, как справляться с тремя детьми, а Джессика Бил позирует вместе с мужем Джастином Тимберлейком, которому на этой неделе исполнился 41 год, — собрали самое интересное из инстаграма звезд!
Хайди Клум
Дина Саева
Наталья Подольская
Элджей
Алеся Кафельникова
Рита Дакота
Наталья Давыдова
Надежда Оболенцева
Ким Кардашьян
Сергей Лазарев
Полина Гагарина
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джорджина Родригес
Леди Гага
Настя Ивлеева
Бейонсе
Ани Лорак
Эмбер Херд
Юлианна Караулова
Тина Канделаки
Дима Билан
Регина Тодоренко
Ольга Шелест
Крис Хемсворт с детьми
Опра Уинфри
Елена Летучая
Яна Рудковская
Елена Темникова
Нина Агдал
Светлана Лобода с дочерью
Миранда Керр
Эмили Ратажковски с сыном
Елена Перминова
Ванесса Хадженс
Настя Каменских
Сиара
Рита Ора
Хлое Кардашьян
Виктория Бекхэм
Данила Козловский с дочерью
Рианна
Клава Кока
Анна Седокова
Наталья Водянова
Дарья Коновалова
Люк Эванс
Нюша с супругом и детьми
Виктория Шелягова
Сплетник
По материалам: spletnik.ru