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15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление голливудскую звезду

15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление голливудскую звезду
15-летняя фигуристка Камилла Валиева завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022 и поразила своим выступлением не только болельщиков и судей, но и звезду Голливуда. Российская фигуристка Камила Валиева стала звездой зимней Олимпиады-2022, которая проходит в настоящее время в Пекине. Юная спортсменка прекрасно выступила в командном турнире, оставив далеко позади своих конкуренток, и принесла отечественной сборной золотую медаль. Катание атлетки в короткой программе вызвало настоящую бурю эмоций не только у ее российских фанатов, но и за рубежом. Восторженный пост Камиле посвятил известный актер Алек Болдуин. Он признался, что смотрит Олимпийские игры как раз ради таких участников, как Валиева, способных создать из своих выступлений произведение искусства.
Камилла Валиева «Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — признался звезда Голливуда. Валиева в соцсети уже отреагировала на слова Болдуина и поблагодарила его за хвалебный отзыв. Присоединилась к фигуристке и ее тренер Этери Тутберидзе, которая первой и разместила пост американского актера у себя в сторис. Напомним, 15-летняя Камила Валиева вышла на лед в короткой программе под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam, а в произвольной выступала под «Болеро» Мориса Равеля. За первый прокат наша спортсменка получила 90,18 баллов, обновив олимпийский рекорд, а за второй — 178,92 балла, несмотря на досадное падение во время исполнения четверного тулупа. Зато спортсменка смогла сделать четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, став первой фигуристка на Играх, осуществившей подобное.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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