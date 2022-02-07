"Аферист из Tinder": как израильский мошенник выманил миллионы долларов у женщин

Вадим Карасев

Вот уже несколько дней в сети обсуждают новый хит Netflix — документальный фильм "Аферист из Tinder" (The Tinder Swindler), рассказывающий историю израильского мошенника, который выдавал себя за сына реально существующего миллиардера Льва Леваева и вытягивал из доверчивых женщин деньги. Spletnik рассказывает интересные факты об этой авантюрной истории.





Личность главного героя

В соцсети Шимон-Йегуда Хают, уроженец небольшого города в Израиле, выдавал себя за Саймона (Шимона) Леваева, сына владельца холдинговой и инвестиционной компании, а также крупного филантропа. У самого Леваева девять детей, так что "затесаться" Саймону в биографию миллиардера, видимо, было легко, а никто из девушек не перепроверял эту информацию. Зато потом Лев Леваев был вынужден официально открещиваться от неожиданно появившегося "родственника" и публично опровергать родство.

Образ успешного и богатого молодого человека Шимон лепил в инстаграме: на его страничке можно было увидеть такое количество дорогих брендов, спорткаров и прочих атрибутов люксовой жизни, что начинало рябить в глазах.









Суть мошеннической схемы

Хают знакомился с девушками через приложение Tinder, предлагал встречаться, но вскоре под разными предлогами начинал вымогать у них деньги. Аферист говорил, что алмазный бизнес, которым занимается его семья, опасен, и прикрывался историями о том, что его преследуют и его жизнь может быть в опасности. Своими счетами в такой ситуации он воспользоваться якобы не мог и обращался за помощью к девушкам, обещая все вернуть. Но после этого Хают исчезал из их жизни. Часто он даже переезжал в другую страну, где находил новых жертв и проворачивал свою схему снова. Деньги, полученные у первой жертвы, потом тратились в период ухаживания за второй, и так далее.





Многие девушки ради него даже брали кредиты, ведь речь порой шла о довольно крупных суммах в несколько десятков тысяч долларов, а одна собрала для любимого и вовсе 250 тысяч долларов. В общей сложности, как сообщает USA Today, благодаря этой схеме аферисту удалось выманить у жертв по всему миру 10 миллионов долларов.

Потерпевшие девушки

Героинями документального фильма Фелисити Моррис стали Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой и Эйлин Шарлотта, хотя жертв брачного афериста на самом деле больше. Многие из них пытаются судится с Хаютом, но тому пока удавалось избежать серьезного наказания. Сам Хают от съемок отказался.





Кадр из фильма "Аферист из Tinder"

Арест афериста

Правоохранительным органам Израиля Хают уже давно был известен: преступную деятельность он начал в 20-летнем возрасте, был осужден за подделку документов и мошенничество. В 2011 году по подложному паспорту он пробрался из Израиля через Иорданию в Европу, чтобы избежать тюремного заключения.

Потом, когда Хают взялся за брачные аферы, разыскивать его стали и в Европе. Благодаря расследованию норвежских журналистов, в 2019 году его удалось задержать в Греции — снова за поддельные документы. К тому моменту он уже находился в международном розыске из-за своих афер. Хают-Леваев бы экстрадирован в Израиль, где его приговорили к 15 месяцам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 43 000 долларов за подделку чеков и обман. Однако уже через пять месяцев, в мае 2021 года, он вышел на свободу — это было связано с программой по сокращению количества заключенных в тюрьмах в связи с пандемией коронавируса.





Обвинения по делам о мошенничестве в отношении героинь документального фильма Хаюту предъявлены так и не были. Он все претензии женщин отрицает и называет все "выдумками девушек".

Что происходит сейчас

Сегодня Хают снова свободный человек. Более того, после выхода из тюрьмы он придумал новую схему обогащения. Репутация мужчины, котором сейчас 31 год, тоже едва ли пострадала. Открытых аккаунтов в сети он сейчас не ведет, его аккаунт в тиндере заблокирован, но по слухам, он проживает в родном Израиле и встречается с местной моделью.

Надя Бесчетникова