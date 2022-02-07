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Алла Пугачева примерила модные наряды в бутике Игоря Гуляева

Алла Пугачева примерила модные наряды в бутике Игоря Гуляева
Певица Алла Пугачева регулярно посещает бутик своего друга, модельера  Игоря Гуляева, где приобретает модные наряды. Пока бывшие коллеги по сцене Аллы Пугачевой припоминают ей всевозможные грехи, обвиняя в крахе собственных карьер, она получает удовольствие от жизни. В свои 72 года легенда российской эстрады прекрасно выглядит и даже перестала стесняться камер, как это было еще несколько лет назад.
Алла Пугачева А еще за Пугачеву серьезно взялся молодой модельер Игорь Гуляев, который безо всякого стеснения отрабатывает на звезде свои творческие фантазии. Очередной обновленный образ певицы появился в Instagram дизайнера. Там он нарядил Примадонну в бирюзовую накидку или короткую шубку, мохнатую оранжевую шапку и добавил для усиления образа еще и огромную блестящую цепь. «Как Вам образ? Нам нравится, мы хулиганим !😜 ❤️😘» — заявил Гуляев. «По-моему, прелестно!» — высказала свое полное согласие артистка. Во всем этом великолепии ее насторожил только бантик на головном уборе, который звезда потребовала снять. «Неужели я осмелюсь такое надеть? Так я осмелюсь, а вот то, что сзади — это не мое! Уберешь бантик и будет хорошо», — категорично заявила Пугачева.
Алла Пугачева «Какая девушка🔥👏Моднаяяяяя Наряд просто «Ля Бомб», отметила Елена Воробей. Подписчики ожидаемо пришли в полный восторг от ультрамодной Аллы Борисовны, которая сейчас выглядит моложе своей дочери Кристины. «Алла Борисовна прекрасна в любом образе! ❤️ в Ваших же просто 🔥🔥🔥», «то он с ней творит!?- Шик и вкуснятину он с ней творит!👏🔥🚀», «Шикарный образ 🔥🔥🔥 Алла Борисовна как всегда красотка 😻», — отвесили комплимент и самому звездному модельеру. Пока Алла Пугачева выбирает модные наряды, ее сын Гарри лихо катается с горки и собирает лайки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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