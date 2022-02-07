Анастасия Волочкова вмешалась в скандал Шнурова и Собчак

Анастасия Волочкова рассказала о низости Ксении Собчак. Ксения Собчак с начала года не сходит с первых полос сетевых СМИ. То она с Блиновской поругается и этот скандал обсуждают больше месяца, теперь с Сергеем Шнуровым у нее конфликт. Артист выпустил песню «Шмарафон», которую посвятил 40-летней журналистке. Песня получилась резонансной, а звезды шоу-бизнеса разделились на два лагеря. В свежей композиции Шнуров намекнул, что Собчак родила сына от Капкова, а не от Виторгана. Телеведущая была возмущена подобными подозрениями и многие поддержали ее в праведном гневе. Впрочем, есть и те, кто встал на сторону музыканта. Так, например, Анастасия Волочкова записала небольшое видео в поддержку артиста.Анастасия Волочкова Конфликт Волочковой и Ксении Собчак длится уже много лет. Но особенно он обострился после скандального интервью. Журналистка, находясь дома у балерины, проникла в комнату, которую та прятала подальше от посторонних глаз. Теледива рылась в тумбочках у танцовщицы, иронизировала над ней и всячески насмехалась. 46-летняя Анастасия тогда выдержала хейтерскую атаку Собчак, но с тех пор не упускает случая ее уколоть. И сейчас, когда разгорелся скандал между певцом и телеведущей, Анастасия встала на защиту лидера группировки «Ленинград». «Я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчак. Я и сама стала жертвой ее бесстыдства, и полнейшей бестактности, невежества пустив ее на порог своего дома, и увидев все то, что она потом сотворила и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье, тумбочках, личных вещах. Тот факт, что Ксения Собчак делает себе имя в скандалах с публичными людьми идет издавна. Но мне кажется, надо помнить, что публичные люди, которые славятся своими достижениями, они свое имя создавали годами в трудах, а просто хайповать на их именах — это просто бестактно и низко, и просто бесстыже. И этому всему предел должен быть. Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным к этому всему», рассказала Волочкова у себя на странице в инстаграм.