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Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной

Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной
Ранее актриса поделилась своим мнением о балерине Анастасии Волочковой. 48-летняя актриса пожелала балерине стать более консервативной в личной жизни. 46-летняя Анастасия Волочкова отреагировала на высказывание Марии Голубкиной. Бывшая прима Большого театра оправилась после расставания с Сергеем Кузнецовым. Их роман продлился недолго. Они познакомились на программе «Давай поженимся!», отдохнули на Мальдивах, оказались в центре скандала, а после разошлись. Звезды российского шоу-бизнеса стали по-своему объяснять причины неудач Анастасии на личном фронте. Звезда фильма «Француз» считает, что танцовщица не любит себя. «Она неплохая баба, незлобная, но глубоко несчастный человек», — высказала мнение Мария. Волочковой следует пересмотреть взгляды на жизнь, стать более строгой и жесткой, заверила актриса. «Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная. Она должна взять себя в руки. Она — балерина, значит, должна всё мочь. Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой», — объяснила дочь Ларисы Голубкиной во время прямого эфира в Instagram.
Мария Голубкина Однако Анастасия не оценила такого совета приемной дочери Андрея Миронова. Балерина обвинила Марию в желании похайпиться за ее счет. «Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара», — пояснила Волочкова. Она уверена в том, что ее знают больше, чем кинодиву. Анастасия всё еще под впечатлением от перепалки, которая случилась в самолете по пути с Мальдив в Москву. «Кто такая Волочкова, знают все. Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. Какие-то марамойки и кошелки. За счет моего имени они могут вылезти», — отметила заслуженная артистка России. Анастасия призналась, что сейчас у нее сложный период. Балерина усердно работает на фоне личной драмы и дает отпор хейтерам. «У меня был спектакль, и на фоне всех событий для меня сейчас всё напряженно. Происходят расставания и встречи с мужчинами. Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин. Я всем желаю такого несчастья, какое есть у меня», — добавила Волочкова для сайта Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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