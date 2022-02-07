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Анита Цой не смогла отметить день рождения из-за смерти мамы

Анита Цой не смогла отметить день рождения из-за смерти мамы
Певица Анита Цой вынуждена скромно отметить 51-й день рождения. В прошлом году из жизни ушла мама артистки – Юн Элоиза Санхымовна. Она, химик по профессии, прожила 77 лет и помогла талантливой дочери осуществить мечту. Как говорит сама Цой, мать сыграла огромную роль в ее музыкальном развитии. Анита стала посещать занятия по игре на скрипке, фортепиано, флейте и гитаре именно благодаря маме. «Когда мамы не стало, для меня это был удар, тяжелейший стресс, – говорит Анита. – У корейцев принято год держать траур по родителям. Поэтому я отказалась от пышных празднований дня рождения. Отметим в тесном семейном кругу. А с друзьями обязательно соберемся позже, когда и пандемия пройдет, и время траура истечет».
Анита Цой Подарки Анита начала получать еще накануне – любимый сын Сергей подарил ей крутые компьютерные мониторы для домашней студии звукозаписи, а супруг Сергей Петрович Цой вручил роскошный букет любимых орхидей. Сама артистка тоже сделала себе подарок. Накануне дня рождения она привезла в свой дом двух щенков редкой породы Бурятский волкодав. Малышам певица дала имена Даня и Гарри. Поклонникам Анита тоже преподнесла музыкальный подарок -выпустила мини-альбом «Океан свободы», к который вошли любимые песни в стиле рок из юбилейного шоу «Пятый океан» в симфонической аранжировке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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