Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет всего 9 достижений





10 марта 2022 года состоится релиз крупного DLC для Assassin’s Creed Вальгалла, которое получило название «Заря Рагнарёка». Дополнение стоит $39,99, но оно даст разблокировать игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S всего 9 достижений на 260 Gamerscore — список достижений опубликован на trueachievements.

Отметим, что само дополнение Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка обещает порядка 30-40 часов приключений. DLC характеризуют как полноценную сюжетную игру «в духе God of War». В дополнении игрокам предстоит взять на себя роль бога Одина, который отправляется спасать сына в мир Свартальфахейм. По масштабам карта в DLC примерно равна трети от карты в самой Assassin’s Creed Вальгалла.

Отметим, что DLC Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка не входит в сезонный абонемент.

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