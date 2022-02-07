Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет всего 9 достижений

Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет всего 9 достижений


10 марта 2022 года состоится релиз крупного DLC для Assassin’s Creed Вальгалла, которое получило название «Заря Рагнарёка». Дополнение стоит $39,99, но оно даст разблокировать игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S всего 9 достижений на 260 Gamerscore — список достижений опубликован на trueachievements.

Отметим, что само дополнение Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка обещает порядка 30-40 часов приключений. DLC характеризуют как полноценную сюжетную игру «в духе God of War». В дополнении игрокам предстоит взять на себя роль бога Одина, который отправляется спасать сына в мир Свартальфахейм. По масштабам карта в DLC примерно равна трети от карты в самой Assassin’s Creed Вальгалла.

Отметим, что DLC Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка не входит в сезонный абонемент.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Наташа Королева заявила, что муж покончил со стриптизом
Наташа Королева заявила, что муж покончил со стриптизом
Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной
Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Дочка Анастасии Заворотнюк не захотела поздравлять Петра Чернышева с днем рождения
Дочка Анастасии Заворотнюк не захотела поздравлять Петра Чернышева с
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление голливудскую звезду
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет всего 9 достижений
Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет
Создатели Ghostwire: Tokyo готовят «что-то для Xbox» по игре в будущем
Создатели Ghostwire: Tokyo готовят «что-то для Xbox» по игре в будущем
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
"Аферист из Tinder": как израильский мошенник выманил миллионы долларов у женщин
"Аферист из Tinder": как израильский мошенник выманил
Онлайн-проект «Зарядка в школы» стартует в Чувашии
Онлайн-проект «Зарядка в школы» стартует в Чувашии
Дмитрий Нагиев займет место бессменного ведущего КВН
Дмитрий Нагиев займет место бессменного ведущего КВН

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц
Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц
Отец Юлии Началовой высказался о внебрачном сыне дочери
Отец Юлии Началовой высказался о внебрачном сыне дочери
Лунный день сегодня 7 февраля 2022 года
Лунный день сегодня 7 февраля 2022 года
Анонс Grand Theft Auto 6 восприняли отлично — игроки и инвесторы
Анонс Grand Theft Auto 6 восприняли отлично — игроки и инвесторы

Еще по теме

DLC Dawn of Ragnarök «в духе God of War» для Assassin’s Creed Valhalla представили
Бандл Assassin’s Creed Valhalla + Odyssey + Origins на Xbox можно купить за $7 вместо $160
В Assassin’s Creed Odyssey на Xbox можно будет поиграть бесплатно
Размер Assassin’s Creed Valhalla заметно уменьшится на Xbox со следующим обновлением