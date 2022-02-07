Депутат предложил ограничить расходы семей на ЖКУ 7 процентами от дохода

13:43 Автор: Анна Шушкина

Тарифы на услуги ЖКХ нужно сохранять на уровне 7 процентов от совокупного дохода семьи. Это обеспечит собираемость платежей за коммунальные услуги на уровне 95 процентов. На это указал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ) на парламентских слушаниях фракции по проблемам ЖКХ в Госдуме.

В России максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22 процента, напомнил Арефьев.





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В других странах, по его словам, этот показатель варьируется от 6 до 11 процентов.

«Если коммунальные платежи превышают 7-процентный барьер (от дохода семьи. — Прим. ред.), надо платить субсидии нашим жителям или собираемость платежей (за коммунальные услуги. — Прим. ред.) будет ниже. А она у нас довольно низкая», — сказал депутат. На это, по его словам, обращают внимание ученые.

«Они говорят о том, что нам нужно сохранять тарифы на уровне где-то 7 процентов от совокупного дохода семьи. И тогда все будут оплачивать коммунальные услуги, 95 процентов сборов будет обеспечено», — сказал депутат.

Кроме того, по его словам, необходимо повышать уровень жизни россиян. «В странах Евросоюза нет проблемы с оплатой услуг ЖКХ. Там средняя зарплата в переводе на рубли 152 тысячи», — сказал политик. Сейчас перед нашим государством, по его словам, стоит первостепенная задача — доведение уровня жизни населения до европейского уровня. «…Чтобы у нас средняя зарплата была 152 тысячи рублей. Тогда мы сможем заплатить и за образование, и здравоохранение, и ЖКХ, и никакой задолженности не будет», — сказал Арефьев.

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Реформа ЖКХ, по его мнению, при этом должна оставаться народной и государственной. «Никакого частного бизнеса там быть не должно», — отметил политик. И добавил, что все эти тезисы и предложения будут отражены в рекомендациях Правительству по итогам парламентских слушаний.

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