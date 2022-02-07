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Дина Немцова намекнула, что собирается замуж во второй раз

Дина Немцова намекнула, что собирается замуж во второй раз

Дина Немцова намекнула, что снова выходит замуж — спустя 10 месяцев после развода. Она рассказала в инстаграме о свидании с бойфрендом, назвав его женихом.

Стала реже выходить в сторис в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю, — написала она.


Дина Немцова с женихом

Подтверждением слов Дины стало кольцо с бриллиантом, очень похожее на помолвочное.

Было задание изучить руки друг друга. Посмотреть на них по-другому, увидеть что-то, чего раньше не замечали. Мне кажется, после этого мы стали еще ближе друг к другу, — подписала девушка кадр, на котором держит жениха за руку.


 


О новом возлюбленном Дины известно мало, поскольку она старается не выставлять личную жизнь напоказ. Летом она рассказала в социальных сетях, что познакомилась с ним в Tinder через четыре месяца после развода с мужем.

На новость уже отреагировали в социальных сетях.

Судя по камню в кольце, не какой-нибудь студент-нищеброд. И, вероятно, обаятельный. Вот и кто скажет, что гены не играют никакой роли? Красавчик Борис Немцов тоже пользовался успехом у женщин. Правда, не торопился жениться на каждой встречной. Но это с возрастом приходит, видимо, — пишет телеграм-канал "Только никому".


Дина Немцова и ее бывший муж Димитрий Матевосов

Со своим первым супругом Димитрием Матевосовым Дина встречалась со школы. В августе 2020 года они сыграли свадьбу, а через семь месяцев решили обвенчаться. Брак был недолгим: весной 2021 года Дина объявила о разводе с мужем, не назвав причин.

19-летие началось с решения развестись. 31 марта в 20:30 я плакала, в 23:40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0:00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным, — написала Дина в инстаграме.

На эту тему высказался и ее экс-супруг, который предположил, что Дина была просто не готова к семейной жизни.

Да, мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными и с очень отличающимися взглядами на институт семьи, — рассказывал он в инстаграме.


Дина Немцова

Дина — дочь политика Бориса Немцова, которого убили в 2015 году. У нее есть старшие сестра Жанна и брат Антон, а также младшая сестра Софья.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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