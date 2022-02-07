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Дмитрий Нагиев займет место бессменного ведущего КВН

Дмитрий Нагиев займет место бессменного ведущего КВН
Актер Дмитрий Нагиев попробует себя в роли ведущего юмористического шоу.   В этом году впервые за 60 с лишним лет запись игры Высшей лиги КВН пройдет без участия Александра Маслякова-старшего. Когда это стало известно, всех больше всего волновал вопрос — кто же станет новым ведущим популярного шоу? Юморист Денис Косяков, который регулярно делает обзоры на игры Высшей лиги КВН на своём YouTube-канале, рассказал о том, что Маслякова временно заменит Дмитрий Нагиев. «Секрет раскрыт — я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум «восьмушки», а дальше видно будет... Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», Если новость о Нагиеве в качестве ведущего КВН подтвердится, то народ соберется у телевизоров хотя бы для того, чтобы увидеть — как выглядит старая игра с таким ведущим, который является полной противоположностью мастодонту Маслякову.
Дмитрий Нагиев Напомним, накануне записи 61-го сезона популярной игры КВН Александр Масляков заявил, что не сможет вести программу из-за коронавируса. Александр Васильевич записал видеоприветствие и рассказал, что не сможет принять участие в первых выпусках. «К сожалению, меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего», — говорит Масляков. Тогда он и рассказал, что на первых играх его заменят известные участники КВН, а также люди, которые хорошо знают проект и телепередачи. В ноябре Александр Масляков отпраздновал юбилей – ему исполнилось 80 лет. Александр Васильевич признавался, что мысли о заслуженном отдыхе уже начали его посещать. Он прекрасно видит, что вокруг молодые ребята, а его сын и наследник вполне способен самостоятельно стоять на мостике капитана.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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