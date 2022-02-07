Дочка Анастасии Заворотнюк не захотела поздравлять Петра Чернышева с днем рождения

Мужу актрисы Анастасии Заворотнюк исполнился пятьдесят один год. Вчера Петру Чернышеву исполнился 51 год. Коллеги фигуриста посвятили ему трогательные посты в социальных сетях. Дочь Анастасии Заворотнюк не стала же публично поздравлять мужа мамы с днем рождения. Сегодня утром Анну засыпали вопросами, почему она не поздравила Петра Чернышева в личном блоге. Видимо, подписчики ждали от девушки каких-то трогательных слов, но как известно, дочь актрисы предпочитает не выставлять частную жизнь напоказ. «А почему должна была?» — коротко ответила 26-летняя Анна на дерзкие сообщения. К слову, в последнее время пользователи Сети все чаще наезжают на звездную наследницу, атакуя ее бестактными вопросами.Анна Заворотнюк Так, до этого публика интересовалась, когда же девушка подробнее расскажет о состоянии родительницы и покажет ее свежие снимки… «Мама боец. Все будет хорошо. Совместное фото мы не выложим. Для чего это? Я понимаю, когда спрашивают друзья. Очень благодарна за то, что они и не спрашивают, а если делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди, начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь — не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой», — отвечала Заворотнюк. Более трех лет Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Болезнь артистки отразилась и на здоровье Анны. Дочери звезды «Моей прекрасной няни» пришлось обратиться к психологу, чтобы хоть как-то улучшить моральное состояние. «Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением. Когда-нибудь я обязательно найду в себе силы рассказать свою историю. Я узнала, что такое настоящая депрессия и как важно любить жизнь. Сейчас я безмерно благодарна людям, которые буквально вытащили меня с самого дна. Если в вашей жизни есть хотя бы один такой человек, то вам очень повезло», — делилась Анна.