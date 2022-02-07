Дочка Анастасии Заворотнюк высказалась о слитом фото ее мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна возмущена поведением людей. Вот уже три года Заворотнюк не появляется на публике. Актриса проходит лечение от онкологического заболевания. Врачи поставили Анастасии страшный диагноз — «рак мозга». Семья не делится подробностями лечения звезды, однако поклонники верят в ее скорейшее выздоровление. Недавно в Сети появился снимок, на котором предположительно запечатлены Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Кадр сделан с камер ГИБДД, поэтому выполнен в черно-белом формате и не отличается четкостью. На фото мужчина с бородой сидит за рулем, а на пассажирском сидении — лежит женщина, откинувшись на кресле. В водителе и пассажирке многие разглядели звездных супругов. «Печально, конечно, видеть ее такой. От всего сердца желаю ей здоровья», — пишут пользователи. Некоторые же посчитали, что распространение таких снимков неэтично и неприемлемо: «Блин, ну что за люди, для чего это… Помню, как фото Жанны Фриске тоже везде пронеслись! Желаю ей здоровья». Другие поддержали Петра Чернышева, который окружает жену заботой и любовью: «Какой он молодец, так за ней ухаживает. Это очень важно».Якобы на фото Анастасия Заворотнюк с мужем, утверждает пресса Поклонники актрисы решили поинтересоваться, как на появление такого кадра отреагировали ее родственники. «Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим», — ответила дочь актрисы Анна. Девушка была возмущена хладнокровием тех, кто слил скандальное фото. Ведь звездная наследница не раз признавалась, что находилась в депрессии из-за переживаний за судьбу матери и ей неприятны праздные вопросы подписчиков на данную тему. «Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного», — негодует она. Напомним, что семья тщательно оберегает 50-летнюю Заворотнюк от глаз общественности. Неохотно говорят они и о состоянии актрисы. «Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе, — негодует дочь звезды Анна. — Крайне невоспитанные существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников, может, это хоть немного поможет вашему духовному развитию». Анастасии поставили страшный диагноз «глиобластома» в 2018-м. Говорят, болезнь спровоцировало ЭКО, к которому она прибегла, чтобы подарить избраннику дочь. Однако специалисты отрицают, что данная процедура может повлиять на развитие онкологических недугов.