Дочка Анастасии Заворотнюк высказалась о слитом фото ее мамы
Сегодня, 07:45
Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна возмущена поведением людей. Вот уже три года Заворотнюк не появляется на публике. Актриса проходит лечение от онкологического заболевания. Врачи поставили Анастасии страшный диагноз — «рак мозга». Семья не делится подробностями лечения звезды, однако поклонники верят в ее скорейшее выздоровление. Недавно в Сети появился снимок, на котором предположительно запечатлены Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Кадр сделан с камер ГИБДД, поэтому выполнен в черно-белом формате и не отличается четкостью. На фото мужчина с бородой сидит за рулем, а на пассажирском сидении — лежит женщина, откинувшись на кресле. В водителе и пассажирке многие разглядели звездных супругов. «Печально, конечно, видеть ее такой. От всего сердца желаю ей здоровья», — пишут пользователи. Некоторые же посчитали, что распространение таких снимков неэтично и неприемлемо: «Блин, ну что за люди, для чего это… Помню, как фото Жанны Фриске тоже везде пронеслись! Желаю ей здоровья». Другие поддержали Петра Чернышева, который окружает жену заботой и любовью: «Какой он молодец, так за ней ухаживает. Это очень важно».
Якобы на фото Анастасия Заворотнюк с мужем, утверждает пресса Поклонники актрисы решили поинтересоваться, как на появление такого кадра отреагировали ее родственники. «Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим», — ответила дочь актрисы Анна. Девушка была возмущена хладнокровием тех, кто слил скандальное фото. Ведь звездная наследница не раз признавалась, что находилась в депрессии из-за переживаний за судьбу матери и ей неприятны праздные вопросы подписчиков на данную тему. «Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного», — негодует она. Напомним, что семья тщательно оберегает 50-летнюю Заворотнюк от глаз общественности. Неохотно говорят они и о состоянии актрисы. «Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе, — негодует дочь звезды Анна. — Крайне невоспитанные существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников, может, это хоть немного поможет вашему духовному развитию». Анастасии поставили страшный диагноз «глиобластома» в 2018-м. Говорят, болезнь спровоцировало ЭКО, к которому она прибегла, чтобы подарить избраннику дочь. Однако специалисты отрицают, что данная процедура может повлиять на развитие онкологических недугов.
По материалам: z-aya