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Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль на его день рождения

Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль на его день рождения

Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль в честь его дня рождения. 5 февраля футболисту исполнилось 37 лет, и невеста вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).


Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль

Поздравляю с 37-летием, любовь моей жизни. Мы бесконечно любим тебя. Ты лучший отец и лучший партнер, которого Бог только мог нам дать. Ты настоящий боец, который заслужил все хорошее, что с тобой случилось. Ты настоящее совершенство и вдохновение, — написала она в инстаграме.


 


Оценить подарок вышли всей семьей: Криштиану осмотрел машину и сел за руль, а дети разместились на задних сиденьях. Сама Джорджина появилась на видео в белой футболке и розовых спортивных брюках, которые не скрывают подросший живот.


Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Роналду в честь дня рождения опубликовал в инстаграме совместную фотографию с любимой:

Жизнь — это настоящие американские горки. Тяжелая работа, огромная скорость, цели, которых надо достичь, завышенные ожидания… Но все в конце концов сводится к семье, любви, честности, дружбе. Это главные ценности, — написал он.

Пара вместе уже больше пяти лет. Они познакомились в бутике Gucci, где Джорджина работала консультантом, и уже вскоре начали встречаться. Как признавалась модель в своем реалити-шоу под названием "Я — Джорджина", это была любовь с первого взгляда. Пара воспитывает четверых детей: общую дочь Алану Мартину и детей Криштиану — двойняшек Еву и Матео и сына Криштиану-младшего. Совсем скоро они снова станут родителями, у них должны родиться двойняшки — мальчик и девочка.

Ранее Криштиану Роналду поздравил с днем рождения свою возлюбленную, разместив ее портрет на самом высоком небоскребе мира, Бурдж-Халифа в Дубае.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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