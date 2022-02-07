Евгения Добровольская после шестнадцати лет семейной жизни разводится с мужем

57-летняя актриса Евгения Добровольска давно рассказывала о проблемах в семейной жизни с молодым супругом. Евгения Добровольская решила поставить точку в своих отношениях с Дмитрием Мананниковым. На самом деле она давно жаловалась на то, как складывается её семейная жизнь. Но никто не предполагал, что актриса в самом деле решится на развод. Евгения Добровольская и Дмитрий Мананников впервые встретились в 2006 году на площадке многосерийного фильма «Счастье по рецепту». В серьезность отношений актрисы и оператора первое время никто не верил. Дело в том, что Мананников младше Добровольской на 13 лет. Между тем союз с Дмитрием стал самым долговечным в судьбе Евгении. Этот брак артистки продлился 16 лет.Евгения Добровольская и Дмитрий Мананников с дочерью Вскоре после свадьбы у супругов родилась дочка Анастасия. К тому моменту у артистки за плечами было два брака. Её первым мужем стал Вячеслав Баранов, от которого она родила сына Степана. Потом Добровольская семь лет жила в браке с Михаилом Ефремовым, отцом её второго сына — Николая. В 2002 году она снова стала мамой. Актриса забеременела от женатого Ярослава Бойко. В последнем браке Евгения поставила рекорд — она поддерживала отношения с Мананниковым целых 16 лет. Однако ей это давалось откровенно непросто. «Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение»,— делилась Добровольская. На днях выяснилось, что актриса всё-таки решила жить одна. Еще 31 января на одном из участков мировых судей прошла встреча представителей Добровольской и её мужа, а уже в феврале состоится основное заседание по делу о разводе супругов.«Пара расстается без скандалов и дележки имущества, урегулировав все вопросы самостоятельно», — сообщает Стархит. Также ходят слухи, что крест на отношениях Евгении Добровольской и Дмитрия Мананникова поставил финансовый вопрос. Долгое время актриса была главной добытчицей в доме. Дескать, супруг знаменитости пытался найти денежное место, но из-за пандемии у него ничего не вышло.