Газпром раскрыл, сколько заработал в 2021 году на экспорте

Вадим Карасев

Компания "Газпром" в 2021 году заработала на экспорте трубопроводного газа $55,507 млрд – это в 2,2 раза больше, чем в 2020-м. Объемы поставок притом выросли лишь на 0,5% и составили 203,5 млрд м³.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году цена на газ составляла $272,8 за 1 тысячу кубометров, причем в последнем месяце этот показатель уже был равен $517,8, на 15,8% превысив ноябрьский уровень.

В декабре 2021 года экспорт газа в ЕС вырос на 12,4% в месячном выражении и составил 16,1 млрд м³. В феврале "Газпром" вдвое увеличил поставки через Украину, благодаря чему цена топлива упала до $900.

Как сообщал Ruposters, ранее глава Еврокомиссии назвала бизнес "Газпрома" странным и посетовала на недостаточные объемы перекачиваемого газа.

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