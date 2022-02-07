Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Газпром раскрыл, сколько заработал в 2021 году на экспорте

Газпром раскрыл, сколько заработал в 2021 году на экспорте

Компания "Газпром" в 2021 году заработала на экспорте трубопроводного газа $55,507 млрд – это в 2,2 раза больше, чем в 2020-м. Объемы поставок притом выросли лишь на 0,5% и составили 203,5 млрд м³.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году цена на газ составляла $272,8 за 1 тысячу кубометров, причем в последнем месяце этот показатель уже был равен $517,8, на 15,8% превысив ноябрьский уровень.


В декабре 2021 года экспорт газа в ЕС вырос на 12,4% в месячном выражении и составил 16,1 млрд м³. В феврале "Газпром" вдвое увеличил поставки через Украину, благодаря чему цена топлива упала до $900.

Как сообщал Ruposters, ранее глава Еврокомиссии назвала бизнес "Газпрома" странным и посетовала на недостаточные объемы перекачиваемого газа.

Газпром поставки газа в Европу ФТС финансовая статистика доходы Газпрома
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как распознать социопата – 7 признаков
Как распознать социопата – 7 признаков
Газпром раскрыл, сколько заработал в 2021 году на экспорте
Газпром раскрыл, сколько заработал в 2021 году на экспорте
Наташа Королева заявила, что муж покончил со стриптизом
Наташа Королева заявила, что муж покончил со стриптизом
Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной
Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной
Дочка Анастасии Заворотнюк не захотела поздравлять Петра Чернышева с днем рождения
Дочка Анастасии Заворотнюк не захотела поздравлять Петра Чернышева с
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление голливудскую звезду
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет всего 9 достижений
Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет
Создатели Ghostwire: Tokyo готовят «что-то для Xbox» по игре в будущем
Создатели Ghostwire: Tokyo готовят «что-то для Xbox» по игре в будущем
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
"Аферист из Tinder": как израильский мошенник выманил миллионы долларов у женщин
"Аферист из Tinder": как израильский мошенник выманил

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц
Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц
Отец Юлии Началовой высказался о внебрачном сыне дочери
Отец Юлии Началовой высказался о внебрачном сыне дочери
Лунный день сегодня 7 февраля 2022 года
Лунный день сегодня 7 февраля 2022 года
Анастасия Волочкова вмешалась в скандал Шнурова и Собчак
Анастасия Волочкова вмешалась в скандал Шнурова и Собчак

Еще по теме

Газпром нарастил поставки газа в Британию и Голландию
Газпром нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 9,4% c 1 янв по 15 сен
«Газпром» притормозил с украинским транзитом
Газпром повысил прогноз экспорта в Европу до 175 млрд кубометров--агентство