Глава Playstation Studios считает Halo одним из лучших шутеров в истории





Покупка Bungie со стороны Sony за $3,6 млрд должна помочь Playstation в разработке шутеров и игр-сервисов. Bungie известна по франшизам Halo (которая сейчас принадлежит Microsoft) и Destiny. Студия существует уже более 30 лет, и ее опыт явно пригодится Sony.

Глава Playstation Studios Герман Хульст, комментируя сделку по покупке Bungie, заявил, что Halo — один из лучших шутеров в истории:

Как вы сказали, они работали над разными жанрами на разных платформах. И, конечно же, их работа над Halo была феноменальной. На мой взгляд, [Halo] один из лучших шутеров в истории.

Отдельно Хульст отметим, что у Destiny тоже есть еще потенциал развития:

А еще есть Destiny, я думаю, франшиза все еще набирает силу спустя восемь лет. Многие студии пытались создать успешный живой игровой сервис, но потерпели неудачу. Потому что это действительно тяжело. Так что успех Destiny очень особенное явление. Я также впечатлен их производственными ценностями с точки зрения технологий, графики, захвата производительности, звука и музыки… все это действительно первоклассно в Bungie.

В том же интервью Герман Хульст отметил, что «внимательно следит» за разработкой игрового процесса проектов Bungie: