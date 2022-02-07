Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба один из лучших астрологов. Он известен не только у на в России, но и за рубежом. Старайтесь следовать его простым рекомендациям, чтобы эта неделя стала для вас более продуктивной.

Портал Woman’s day опубликовал самые важные и самые полезные советы эксперта. Согласно его мнению, эта неделя должна стать немного нервозной, но несмотря на этой она очень многому нас научит. Главным учителем станут планеты, которые находятся сейчас практически в идеальном положении.

Овен

У Овнов самыми благоприятными днями можно считать 10 и 11 число. Разгар рабочей недели принесет этим людям максимум пользы и ярких эмоций. Чтобы всё получалось, важно следовать позитивному мышлению. Специальная техника научит Овнов быть оптимистами и гораздо лучше визуализировать желания. Авантюры и риски денег не принесут, так что лучше сосредоточиться на простом рабочем процессе. Очень везти будет одиноким Овнам в любви, но тут потребуется небольшая осторожность. Важно не верить людям на слово и не торопить событий.

Телец

Тельцам начать неделю стоит с проведения обрядов по энергетической очистке дома. Дело в том, что 7 и 8 февраля их ждут два очень трудных дня, ведь планеты и звезды будут не в самом лучшем положении. С другой стороны. Эти дни были бы опасными в обычное время, но не сейчас. Тельцы полны сил и энтузиазма, поэтому любая проблема им по плечу. Павел Глоба считается, что на этой неделе у Тельцов появится очень много забот и легко решаемых задач на работе. Это отличное время для бизнеса и рутинных дел. В любви лучше быть дипломатичнее, иначе можно накликать беду.

Близнецы

На этой неделе от окружающих людей можно ждать много интересных предложений. Самыми приятными они будут, само собой, в работе и бизнесе. 10 и 11 числа в относительно неблагоприятные дни Близнецов ожидают некоторые трудности. Справиться с ними помогут специальные практики, советы и техники. Важно помнить, что эмоциональный настрой превыше всего. Близнецов ждет настоящий триумф в любовной сфере, ведь люди будут им доверять, будут обожать их и следовать за ними. Можно просто пофлиртовать и завести легкую интрижку, а можно попробовать найти любовь на всю жизнь.

Рак

На этой неделе Ракам важно следить не за тем, что они делают, а за тем что они говорят. Слова будут иметь огромный вес, поэтому в опасные дни 12 и 13 февраля лучше избегать четырех фраз, которые ломают судьбу. В другие дни их тоже не стоит произносить. В деловой сфере возможны некоторые срывы планов, но в итоге окажется, что это к лучшему. Данный период прост и легок для одиноких Раков, а вот тем, кто находится в отношениях, астролог настоятельно рекомендует поменьше пребывать в уединении. Важно искать возможности для общения со второй половинкой.

Лев

У Львов начинается неделя добра и любви. Павел Глоба советует в первую очередь направлять свою энергию в семейное русло. Гармонии и уверенности будет мало, но вторая половинка поможет восполнить недостаток всего этого. Важно не гнуть свою линию и просто позволить любимому человеку оказывать поддержку. Мнение близких и друзей — это то, к чему сейчас стоит прислушиваться. Возможны временные неудачи, но с ними легко будет справиться, особенно если пользоваться лучшими практиками и советами. Чрезмерная самоуверенность будет врагом для Львов.

Дева

Девам Павел Глоба советует отработать долги. Если люди данного Знака кому-то что-то должны, нужно вернуть должок, иначе можно потерять авторитет. Быстрых результатов в работе Девы сейчас также не получат. Словом, придется работать много, но выхлопа пока будет не много. Это не самое благоприятное время для бурных романов, начала новых отношений или расставаний. Лучше позволить ситуации устаканиться. Руническая медитация поможет достичь гармонии и понимания с собой, а это сейчас, пожалуй, превыше всего. Нужно научиться доверять себе.

Весы

Весам будет очень везти в эти дни, особенно в среду, четверг и пятницу. В субботу и воскресенье могут появиться некоторые проблемы. Обойти которые поможет правильное начало утра. Важно с первых минут научиться заржать себя положительной энергией, чтобы в течении дня было намного проще противостоять проблемам. В целом период будет крайне удачным для создания новых отношений или укрепления уже существующих. Можно также попробовать перевести их на новый уровень. Все недопонимания сойдут на нет, особенно в отношениях со второй половинкой и родителями.

Скорпион

Скорпионам категорически запрещено будет общаться с представителями агрессивных Знаков Зодиака. Особенно это касается тех дней, в которые звезды будут не в ладах с планетами — 7 и 8 февраля. Неделя идеально подходит для шопинга, покупки дорогостоящих предметов роскоши, инвестиций. Будут также определенные домашние дела, которые придется решать незамедлительно. Полезными станут также деловые встречи, попытки решить старые проблемы. Скорпионы на коне и им нужно пользоваться тем. Что звезды на их стороне.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам, возможно, предстоит много общаться с людьми в деловой сфере. Это могут быть переговоры, собеседования. Также Стрельцам, возможно, придется знакомиться с новыми коллегами и партнерами. Тут очень важно будет знать деловую совместимость. Проверить ее поможет простой нумерологический расчет. Павел Глоба считает, что наибольший успех ожидает Стрельцов в любви. Сложно сказать, какой именно стоит выбрать путь, но сидеть на месте и ждать у моря погоды точно не стоит. Стрельцам можно знакомиться, переводить отношения на новый уровень.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на шесть причин, по которым люди могут притягивать к себе неприятности и проблемы. Важно постоянно держать их в памяти, чтобы не наломать дров. В любовной сфере Козероги будут на коне. Павел Глоба считает, что эти люди смогут стать центром внимания для противоположного пола. Полезно будет делать подарки и оказывать поддержку близким. В работе и финансовой сфере энергия звезды тоже окажется полезной. Это великолепное время для преодоления преград, покупки ценных бумаг, недвижимости.

Водолей

Неделя для Водолеев окажется крайне динамичной. Важно научиться все успевать. Специальные практики и обряды в этом плане станут незаменимыми помощниками. Самое главное сейчас — не лениться. В противном случае успех просто обойдет Водолеев стороной. Инициативность будет полезной не только в работе, но и в любви. Одиноким Водолеям стоит первыми подходить знакомиться с новыми людьми, подталкивать их к флирту и романтике. Также очень важно прислушиваться к мнению окружающих, но не принимать поспешных решений.

Рыбы

Рыбам на время стоит свернуть сложные дела и перестать заниматься тем, что они долго не могут решить. Нужно отдохнуть, сменить обстановку и заняться собственным здоровьем. Это очень важно, поскольку нельзя перегорать и уставать. Звезды и планеты помогут Рыбам разобраться в собственной жизни, принять важные решения. Также важно научиться использовать интуицию для принятия решений. Сейчас она будет самым верным помощником и союзником. Астролог рекомендует практиковать уединение, самоанализ, но не превращать это в самокопания.