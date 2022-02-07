IGN показали геймплея за Иосифа Сида в новом DLC для Far Cry 6





На прошлой неделе стало известно, что заключительное третье DLC для Far Cry 6, которое расскажет историю главного антагониста Far Cry 5 Иосифа Сида, выйдет уже 8 февраля. Сегодня, за день до релиза DLC Joseph: Collapse, портал IGN опубликовал геймплей нового дополнения — его можно посмотреть ниже.

В рамках геймплея можно видеть локации, которые будут в DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6, оружие, врагов и игровые механики — видео на 17 минут. Играть предстоит за Иосифа Сида после событий Far Cry 5 (хорошей концовки). В ходе прохождения DLC игроки должны будут собрать 3 воспоминания Иосифа Сида. Как и прошлые два дополнения, новое DLC приближено к проектам жанра «рогалик».

Watch this video on YouTube

Дополнение DLC Joseph: Collapse является заключительным в сезонном абонементе Far Cry 6, но его можно купить и отдельно за $14,99.