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IGN показали геймплея за Иосифа Сида в новом DLC для Far Cry 6

IGN показали геймплея за Иосифа Сида в новом DLC для Far Cry 6


На прошлой неделе стало известно, что заключительное третье DLC для Far Cry 6, которое расскажет историю главного антагониста Far Cry 5 Иосифа Сида, выйдет уже 8 февраля. Сегодня, за день до релиза DLC Joseph: Collapse, портал IGN опубликовал геймплей нового дополнения — его можно посмотреть ниже.

В рамках геймплея можно видеть локации, которые будут в DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6, оружие, врагов и игровые механики — видео на 17 минут. Играть предстоит за Иосифа Сида после событий Far Cry 5 (хорошей концовки). В ходе прохождения DLC игроки должны будут собрать 3 воспоминания Иосифа Сида. Как и прошлые два дополнения, новое DLC приближено к проектам жанра «рогалик».


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Дополнение DLC Joseph: Collapse является заключительным в сезонном абонементе Far Cry 6, но его можно купить и отдельно за $14,99.

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По материалам: newxboxone

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