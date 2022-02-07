Как распознать социопата – 7 признаков

1. Ненадежность.

2. Лживость.

3. Не учатся на своих ошибках.

4. Обаяние.

5. Излишняя бессердечность и равнодушие к окружающим.

6. Жестокость.

7. Авантюризм.

Кто такие социопаты? Почему-то многие люди думают, что это какие-то маньяки или люди с тяжелыми психическими расстройствами. Но это в корне верно. Социопаты – люди, которые не воспринимают социальные нормы поведения и обладают высшей степенью эгоизма. Люди такого склада интересны только себе. Это нарциссы. Они любуются только собой. Но мнение окружающих для них очень важно. Восхищение своей внешностью они принимают позитивно. Но критику могут принять негативно.Социопат никогда не может сдержать своего слова. Все потому, что никогда не станет действовать себе в ущерб. Если обстоятельства складываются таким образом, что обещание выполнять невыгодно, то социопат не станет этого делать.Даже когда нет необходимости, социопат врет, и ему верят. У него это получается довольно правдоподобно. Поймать его на лжи довольно сложно. А уж если нужно соврать, чтобы поймать какую-то выгоду, то тут социопат способен на театральное представление.Они постоянно совершают одинаковые проступки. Ругаются со своими родными. И постоянно доставляют им неприятности, из вредности, лишь бы ему самому было хорошо. Не обращают внимания ни на что. Переживания окружающих, как они к ним относятся, какое у человека к ним отношение, совершенно их не волнует.Они могут быть обворожительными. Покоряют сердца противоположного пола своей обходительностью и своими манерами. Но как только человек попадает под его обаяние, ему это надоедает и человек становиться ему неинтересен. После всех приключений, когда он добился своей цели, такой человек совершенно меняется. Он перестанет замечать своего партнера.Если социопата обвинить во лжи или в измене, он все обвинения может перевернуть в обратную сторону. И тот человек, который предъявлял ему претензии, останется виноватым, и не будет заслуживать его уважения.Она может быть направлена как на людей, так и на животных. Но для социопата это нормальное явление. В припадке агрессии, он колотит кулаком в стену или расшвыривает вещи. Может поиздеваться над более слабым человеком. Но никогда не выступит против толпы. Он понимает, что в одиночку ему с ней не справиться.К социопату, человека, который начал с ним недавно общаться, вначале привлекает его склонность к риску и авантюризму. В начале отношений присутствует некоторая веселость и непосредственность. Но для таких людей риск и драматизм в жизни необходим. Если что-то случиться, они скажут что это не их вина. И они ни когда не могут ошибиться.