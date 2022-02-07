Как запоминать сны для толкований: 5 простых действий

Вадим Карасев

Запоминать сновидения может каждый из нас, даже если кажется, что это невозможно. Простая методика поможет запоминать не только сюжет, но и важные детали, которые помогут при толковании увиденного во сне.

Погружаясь в сон, мы видим множество интересных сюжетов, некоторые из которых хотелось бы помнить после пробуждения, однако часто звук будильника или иной посторонний шум прерывает сказку, и сознание буквально стирает то, что казалось особенно важным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать методику, которая поможет не только запоминать сны, но и управлять ими, чтобы получать ответы на волнующие вопросы и превращать кошмары в приятные сновидения.

Запомнить сновидения можно благодаря простым действиям. Последовательность и старание помогут помнить о том, что снилось или вспомнить сюжет спустя время в мельчайших подробностях.

1. Первый шаг — это тренировка внимания. Для этих целей подойдет простой взгляд в окно. Осматривая пейзаж, нужно сосредоточиться на деталях: на цвете проезжающей машины, количестве деревьев, одежде проходящих мимо людей, очертаниях облаков. Такая тренировка улучшит память и поможет запоминать больше информации. Тренироваться можно и во время прогулки: количество скамеек в парке, покрытие дорожек, цвет пролетающей мимо бабочки. Всю эту информацию нужно запомнить, а после записать в блокноте как можно больше подробностей. Такая тренировка приучит запоминать детали, в том числе и во сне.

2. Второй шаг — это блокнот и ручка, положенные у кровати. Просыпаясь ночью, нужно записывать все, что запомнилось. Анализ записей с утра поможет вспомнить дополнительные детали. Каждый сон, записанный в блокнот — это еще один кусочек пазла, который сложится в целую картину со временем.

3. Третий этап — это сны, которыми можно управлять. Во сне мы можем менять сюжет по своему усмотрению, и сделать это совсем не так сложно, как кажется. Для того чтобы сны стали осознанными, важно придерживаться этой техники.

4. Еще одна важная деталь для того, чтобы сон запомнился, — плавное пробуждение. Если сон прервался из-за раздражителя, то сознание переключается и сон словно стирается, когда мозг пытается проанализировать ситуацию и определить источник раздражения. Нужно начать с выходных, когда можно выспаться и проснуться без резкого пробуждения.

5. Последний этап — это качество сна. Важно соблюдать режим, чтобы фазы быстрого и медленного сна длились достаточное количество времени. Подготовка ко сну также важна: вечером нужно исключить активное времяпровождение и просмотр передач, способных повлиять на настроение и сильно влияющих на эмоции. Расслабляющая ванна, уход за собой, легкий перекус и теплая постель без просмотра новостных лент помогут спокойно уснуть, выспаться и запомнить все, что приснилось.